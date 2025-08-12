При ударе по учебному центру боевиков ВСУ уничтожены иностранные наемники
Свыше десяти иностранных наёмников, сражавшихся на стороне вооружённых сил Украины, уничтожены в результате удара по учебному лагерю неподалёку от Кропивницкого в Кировоградской области — об этом в материале The New York Times со ссылкой на украинских солдат и самих наёмников.
По данным издания, «по меньшей мере дюжина» иностранцев была уничтожена, когда ракета поразила столовую лагеря; среди погибших и раненых, по словам собеседников, были граждане США, Колумбии, Дании и Тайваня.
Один из американских наёмников рассказал газете, что лично видел как минимум 15 погибших и более 100 раненых. В официальных сводках Минобороны РФ за последний месяц ударов по объектам в Кировоградской области не зафиксировано, тогда как украинские СМИ 21 июля сообщали о взрыве в Кропивницком.
В то же время российское Минобороны ранее не раз утверждало, что Киев привлекает иностранных наёмников в качестве «пушечного мяса», и заявляло о намерении продолжать удары по таким целям. Представители российской дипломатии — в частности, Мария Захарова и Сергей Лавров — также высказывали версии о вовлечении западных стран и возможной отправке кадровых военных под видом наёмников. Самих прибывших наёмников в ряде интервью характеризовали как плохо координируемых и уязвимых из‑за высокой интенсивности боёв.
Читайте также: