При ударе по учебному центру боевиков ВСУ уничтожены иностранные наемники

12 августа 2025, 14:24

NYT: при ударе по учебке боевиков ВСУ уничтожены свыше десяти наемников

Фото: istockphoto/IherPhoto

Свыше десяти иностранных наёмников, сражавшихся на стороне вооружённых сил Украины, уничтожены в результате удара по учебному лагерю неподалёку от Кропивницкого в Кировоградской области — об этом в материале The New York Times со ссылкой на украинских солдат и самих наёмников.