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ВС РФ ликвидировали сына хорватского боевика Дукарича ударом в Харькове

25 января 2024, 17:40
Фото: iStock/Delpixart

Фото: iStock/Delpixart

При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован единственный сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, причастного к развалу Югославии и ставшего лицом антивоенных акций Guns N’ Roses. Об этом сообщает Mash.
Эрик Дукарич был пехотинцем и водитель бронетехники. Его отец в 1991 году являлся бойцом элитной бригады Tigres и активно участвовал в битве за независимость Хорватии. Позже он вместе с сыном уехал во Францию, где устроился на работу водителем.

В 2018 году он зверски зарезал свою возлюбленную и был осужден на четыре года. Во время заключения отца сын стал членом иностранного легиона и участвовал в различных военных операциях, а в 2022 году отправился на Украину и воевал за ВСУ.


Был убит 17 февраля в Харькове при российском высокоточном ударе по зданию, где располагались иностранные наемники. Кроме того, вместе с ним был также ликвидирован лучший снайпер Франции. Всего тогда было уничтожено порядка 60 иностранных наемников.

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Погибших на борту Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле
25 января 2024, 18:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Погибших в разбившемся военном самолёте Ил-76 украинских военных похоронят в безымянной могиле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера Вооружённые силы Украины сбили военном самолёте Ил-76, который потерпел крушение в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. На борту самолёта находились 65 украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.

По информации Mash, погибших на борту самолёта украинцев похоронят в номерных пакетах, в безымянной могиле.

При этом, отмечается, что Россия ждёт от украинской стороны образцы ДНК всех ВСУ, которые находились на борту, чтобы идентифицировать тела. РФ также ожидает, что Киев самостоятельно организует транспортировку тел своих погибших солдат на Родину.

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#белгород
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Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно
Залужный позвал главу Генштаба Польши вместе поработать в пунктах управления ВСУ
25 января 2024, 18:24

Фото: iStock/alexis84

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в телеграм-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.
Отмечается, что Залужный пригласил Кукулу «совместно поработать в бригадах и на пунктах управления». Примечательно, что они обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения, подготовку солдатов ВСУ в Польше и обмен боевым опытом.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, которая была принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Напомним, 22 января Туск совершил визит на Украину, а также принял участие в совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.

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#вс рф
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В обломках сбитого ВСУ Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
25 января 2024, 18:18

Фото: iStock/andreart

При обследовании обломков Ил-76 специалисты обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты, выпущенной ВСУ по самолету. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты. Обнаружены и сами поражающие элементы. Часть из них застряла в обшивке, многие пробили обшивку насквозь», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

Представитель экстренных служб пояснил, что каждый тип ракет имеет наполнение разной формы, а подрыв ракеты происходит на подлете к цели. При этом определить, какую именно ракету применили ВСУ для поражения Ил-76 можно будет только при помощи баллистической экспертизы.

Ранее также сообщалось, что на месте крушения российского военно-транспортного самолету Ил-76 в Белгородской области обнаружили фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

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#всу
#ракеты
#песков
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Командование ВСУ бросило на штурм двух операторов БПЛА, оба погибли
25 января 2024, 18:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Командование ВСУ отправило на штурм российских позиций двух опытных операторов БПЛА, выдав им автоматы. Оба погибли. Об этом заявил главный редактор «Цензор нет» Юрий Бутусов.
Он пояснил, что задание заключалось в том, чтобы отбить покинутый ранее наблюдательный пункт, который полностью разрушила армия России артиллерийскими ударами.

«В результате запрета бойцам уничтожить противника и сопровождать атаку дронами, штурмовая группа атаковала без поддержки, понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена», - написал Бутусов в своем Facebook*.

Он отметил, что такие истории не являются редкостью. Довольно часто операторов дронов отправляют на штурм российских позиций.
Бутусов считает, что украинских военных необходимо защитить от некомпетентных командиров и призвал главкома ВСУ Валерия Залужного обратить внимание на эту проблему, отметив его в публикации. При этом Залужный поставил « » в комментариях к посту.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ВС РФ ликвидировали лучшего снайпера Франции ударом в Харькове
25 января 2024, 17:47

Фото: iStock/zabelin

При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован Эрнесто Барбьери, который считается лучшим снайпером Франции. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, Эрнесто Барбьери считался лучшим снайпером Франции. Он служил в элитном альпийском охотничьем батальоне. 6 марта 2022 года он присоединился к иностранному легиону, где также был служил снайпером.

Был убит 17 февраля в Харькове при российском высокоточном ударе по зданию, где располагались иностранные наемники. Вместе с ним был уничтожен и единственный сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, причастного к развалу Югославии и ставшего лицом антивоенных акций Guns N’ Roses. Всего тогда было ликвидировано 60 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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Российские венные улучшили положение на Донецком направлении
МО: на Донецком направлении отразили 3 атаки ВСУ, противник потерял 310 солдат
25 января 2024, 17:15

Фото: istockphoto/JARAMA

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. Им удалось улучшить свои позиции, сообщает Минобороны.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — сообщает сводка министерства.
ВС РФ отбили три атаки в районе Клещеевки и нанесли удар по позициям 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным. Противник потерял 310 военнослужащих, 4 танка, 4 броневика, а также лишился 7 автомобилей.

Во время контрбатарейной борьбы нанесли удары по американской боевой машине РСЗО М270, артсистеме М777, самоходной артустановке «Акация», орудию Д-20, самоходной артустановке «Гвоздика», двум гаубицам Д-30 и по двум складам с боеприпасами.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой». Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника. По мнению генерала, на определенных участках российским военным играет на руку то, что ВСУ недостаточно хорошо укрепляют свои позиции.

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«Зашли в тупик»: В Германии заявили о тяжёлой ситуации на полях СВО
Писториус: Ситуация на полях спецоперации зашла в тупик
25 января 2024, 17:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация на полях специальной военной операции зашла в тупик, линия боевого соприкосновения остаётся на одном месте, с таким заявлением выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью для Bild.
«Фактически, ситуация зашла в тупик. Нет никаких продвижений с обеих сторон. Но украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны», — заявил Писториус.

По мнению главы оборонного ведомства Германии, ситуация для Вооружённых сил Украины не так плоха, как об этом принято говорить в средствах массовой информации. Однако, подчеркнул Писториус, на точность своих прогнозов он претендует.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска проводят активные наступательные действия на Купянском направлении в Харьковской области.

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#сво
#вс рф
#германия
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«Бандеровская тактика»: Рогов рассказал, что ВСУ оборудуют подземные схроны
Рогов: ВСУ приступили к оборудованию подземных схронов
25 января 2024, 16:29

Фото: iStock/Michele Ursi

В Запорожской области Вооружённые силы Украины приступили к оборудованию подземных схронов, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием», — рассказал Рогов.

Помимо этого, Рогов заявил, что украинские войска также сооружают складские и штабные помещения, которые находятся в удалённости от трёх до двадцати километров от нынешней линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия активно проводит наступательные действия на Купянском направлении.

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Генерал ВСУ Кривонос: ВС России активно наступают на Купянском направлении
25 января 2024, 15:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ активно наступают на украинские позиции на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом Кривонос сообщил в эфире телеканала «Прямой».
Кривонос подчеркнул, что бойцы российской армии успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находит слабые места противника. По мнению генерала, на определенных участках российским военным играет на руку то, что ВСУ недостаточно хорошо укрепляют свои позиции.

Он добавил, что ВС РФ продолжают наращивать усилия и наносить эффективные удары.

Ранее боец ВС России с позывным Лева рассказал, что в ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные.

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