ВС РФ ликвидировали сына хорватского боевика Дукарича ударом в Харькове

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При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован единственный сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, причастного к развалу Югославии и ставшего лицом антивоенных акций Guns N’ Roses. Об этом сообщает Mash.
Эрик Дукарич был пехотинцем и водитель бронетехники. Его отец в 1991 году являлся бойцом элитной бригады Tigres и активно участвовал в битве за независимость Хорватии. Позже он вместе с сыном уехал во Францию, где устроился на работу водителем.
В 2018 году он зверски зарезал свою возлюбленную и был осужден на четыре года. Во время заключения отца сын стал членом иностранного легиона и участвовал в различных военных операциях, а в 2022 году отправился на Украину и воевал за ВСУ.
Был убит 17 февраля в Харькове при российском высокоточном ударе по зданию, где располагались иностранные наемники. Кроме того, вместе с ним был также ликвидирован лучший снайпер Франции. Всего тогда было уничтожено порядка 60 иностранных наемников.
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В 2018 году он зверски зарезал свою возлюбленную и был осужден на четыре года. Во время заключения отца сын стал членом иностранного легиона и участвовал в различных военных операциях, а в 2022 году отправился на Украину и воевал за ВСУ.
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Элина Позднякова