При ударе ВСУ по российскому городу погиб человек
Губернатор Никитин: Умер один из пострадавших при атаке боевиков ВСУ на Арзамас
В результате удара по Нижегородской области один из пострадавших скончался, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях.
По его словам, атака украинских беспилотников произошла в ночь на понедельник, 11 августа; целью удара были промышленные предприятия региона. При отражении атаки один человек погиб на месте, ещё двое получили ранения и были госпитализированы.
«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное», — отметил губернатор и выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее в Минобороны заявляли, что ВСУ сбросили шесть управляемых авиабомб по российским объектам, не уточнив, о каких именно точках идёт речь.