Достижения.рф

При ударе ВСУ по российскому городу погиб человек

Губернатор Никитин: Умер один из пострадавших при атаке боевиков ВСУ на Арзамас
Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

В результате удара по Нижегородской области один из пострадавших скончался, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях.



По его словам, атака украинских беспилотников произошла в ночь на понедельник, 11 августа; целью удара были промышленные предприятия региона. При отражении атаки один человек погиб на месте, ещё двое получили ранения и были госпитализированы.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное», — отметил губернатор и выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее в Минобороны заявляли, что ВСУ сбросили шесть управляемых авиабомб по российским объектам, не уточнив, о каких именно точках идёт речь.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0