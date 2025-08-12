При ударе ВСУ по российскому городу погиб человек

12 августа 2025, 21:53

Губернатор Никитин: Умер один из пострадавших при атаке боевиков ВСУ на Арзамас

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

В результате удара по Нижегородской области один из пострадавших скончался, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях.





По его словам, атака украинских беспилотников произошла в ночь на понедельник, 11 августа; целью удара были промышленные предприятия региона. При отражении атаки один человек погиб на месте, ещё двое получили ранения и были госпитализированы.





«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное», — отметил губернатор и выразил соболезнования семье погибшего.