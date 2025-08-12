Зеленский заявил о «сигнале» от Уиткоффа

12 августа 2025, 21:31

Зеленский: от Уиткоффа был сигнал, что РФ готова прекратить огонь

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что спецпосланник лидера США Стив Уиткофф передал Киеву некий сигнал от России, пишут украинские СМИ.





По словам Зеленского, Уиткофф сообщил о готовности России «к окончанию войны, к прекращению огня». Он отметил, что это первый подобный сигнал от Москвы. Уиткофф также якобы заявил, что обе стороны должны пойти на территориальные уступки, на что Зеленский ответил, что ВСУ не покинут Донбасс.





«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — сказал Зеленский.