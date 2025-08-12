В Белом доме дали окончательный ответ об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

12 августа 2025, 21:29

Белый дом: саммит на Аляске пройдёт по просьбе Путина, поэтому Зеленского не будет

Фото: iStock/Vacclav

В США подтвердили, что Владимира Зеленского не будет на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.