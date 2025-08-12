Достижения.рф

В Белом доме дали окончательный ответ об участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

Белый дом: саммит на Аляске пройдёт по просьбе Путина, поэтому Зеленского не будет
Фото: iStock/Vacclav

В США подтвердили, что Владимира Зеленского не будет на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.



Она подчеркнула, что встреча состоится потому, что о ней Трампа попросил непосредственно Путин. В связи с этим участие Зеленского не предполагается.

В ходе саммита будет представлена только одна сторона конфликта, однако Трамп надеется провести в будущем и трёхстороннюю встречу.

В рамках встречи Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении украинского конфликта. Однако Левитт добавила, что американский лидер не против обсудить и сотрудничество РФ и США.

Также пресс-секретарь Белого дома не исключила посещение Трампом России после саммита.

Анастасия Чинкова

