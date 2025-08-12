Зеленский заявил, что не собирается выводить войска из Донбасса
Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует выводить свои войска из Донбасса, опасаясь возможного будущего наступления со стороны ополченцев и российских сил. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы киевского режима, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф дал сигнал, что Россия готова к завершению конфликта и прекращению огня, однако Украина сохраняет осторожность.
Ранее, 1 августа, президент России Владимир Путин подчеркнул, что условия Москвы для урегулирования ситуации в Донбассе остались неизменными с прошлого лета.
8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают вопрос о спорных территориях, где идут боевые действия уже более трех лет, и надеются на возможность «некоторого обмена».
