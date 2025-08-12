Зеленский заявил, что не собирается выводить войска из Донбасса

12 августа 2025, 21:16

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует выводить свои войска из Донбасса, опасаясь возможного будущего наступления со стороны ополченцев и российских сил. Об этом сообщает ТАСС.