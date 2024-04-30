При украинском обстреле Горловки пострадала девочка и женщина

Фото: iStock/maxim4e4ek
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали женщина 1979 года рождения и девочка, родившаяся в 2019 году. Об этом 30 апреля в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.
«В результате обстрела Никитовского района Горловки пострадала девочка 2019 года рождения, ее легко ранили. Кроме того, женщина 1979 года рождения получила ранение средней степени тяжести», — написал Пушилин .Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утверждает, что в 19:30 по московскому времени украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Читайте также:
ВСУ намеренно ударили по машине скорой помощи, убеждён Пушилин
Глава ДНР Пушилин посетил Авдеевку и показал текущую обстановку в городе
Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ДНР, заявил Пушилин
Артем Кузьмин