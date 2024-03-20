Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ДНР, заявил Пушилин

Фото: iStock/maxim4e4ek
Шесть мирных жителей пострадали при обстреле украинской армией ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.
Так, минувшей ночью сотрудники МЧС тушили пожар, возникший после обстрела вооружённых формирований Украины (ВФУ) Горловки. В это время с беспилотника была сброшена взрывчатка. В результате четверо спасателей получили ранения.
Также украинский дрон-камикадзе произвёл атаку на Никитовский район Горловки. Вследствие этого пострадал водитель такси 1973 года рождения.
В Петровском районе Донецка в ходе обстрела был ранен мужчина 1979 года рождения, отметил Пушилин.
По словам главы ДНР, все пострадавшие в настоящее время проходят лечение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, Пушилин рассказал, что в результате обстрела получили повреждения 11 жилых домов, складские помещения, здание колледжа, трансформатор, два автомобиля МЧС и гражданский автомобиль.
Читайте также:
СК РФ расследует обстрелы ВСУ Белгородской и Херсонской областей, ЛНР И ДНР
Российские военные давят ВСУ в селе Тоненькое в ДНР
Mash опубликовал видео встречи белгородскими пограничниками украинской ДРГ
Также украинский дрон-камикадзе произвёл атаку на Никитовский район Горловки. Вследствие этого пострадал водитель такси 1973 года рождения.
По словам главы ДНР, все пострадавшие в настоящее время проходят лечение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, Пушилин рассказал, что в результате обстрела получили повреждения 11 жилых домов, складские помещения, здание колледжа, трансформатор, два автомобиля МЧС и гражданский автомобиль.
Читайте также:
СК РФ расследует обстрелы ВСУ Белгородской и Херсонской областей, ЛНР И ДНР
Российские военные давят ВСУ в селе Тоненькое в ДНР
Mash опубликовал видео встречи белгородскими пограничниками украинской ДРГ
Анастасия Чинкова