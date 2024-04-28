ВСУ намеренно ударили по машине скорой помощи, убеждён Пушилин

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Украинские войска целенаправленно ударили по машине скорой помощи в Петровском районе Донецка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что выехавшая по вызову машина попала под украинский обстрел. В результате был повреждён автомобиль.
Пушилин убеждён, что попадание снарядов не случайное – ВСУ прицельно били по медработникам.
Ранее РИА Новости сообщало, что украинские войска ударили по храму в ДНР прямо во время проведения в нём службы по случаю Вербного воскресенья. Удар был нанесён с помощью кассетного боеприпаса. Выехавшая на место происшествия машина скорой помощи также попала под обстрел. Сообщается о гибели директора кладбища и о ранении фельдшера.
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Пушилин убеждён, что попадание снарядов не случайное – ВСУ прицельно били по медработникам.
Ранее РИА Новости сообщало, что украинские войска ударили по храму в ДНР прямо во время проведения в нём службы по случаю Вербного воскресенья. Удар был нанесён с помощью кассетного боеприпаса. Выехавшая на место происшествия машина скорой помощи также попала под обстрел. Сообщается о гибели директора кладбища и о ранении фельдшера.
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Анастасия Чинкова