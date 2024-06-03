При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина

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В результате обстрела центра Макеевки украинскими вооруженными силами была ранена женщина. Сообщение о произошедшем поступило из Центрально-городского района Макеевки, уточнил в своем Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.
По словам главы республики, погиб один мирный житель, а еще двое получили ранения в понедельник. Представители администрации других городов также делились информацией о жертвах и пострадавших: мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела поселка Мичурина, в то время как мэр Донецка Алексей Кулемзин упомянул двух пострадавших в Петровском районе города.
Согласно данным Пушилина, в Калининском районе Горловки украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на территорию детского сада № 87, который, к счастью, не взорвался. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия. В Докучаевске объект гражданской инфраструктуры получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА.
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