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После утраты легитимности украинскому президенту Владимиру Зеленскому угрожает большая личная опасность со стороны Запада. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В эфире телепрограммы «Соловьёв Live» на телеканале «Россия-1» он подчеркнул уязвимость самого Зеленского в логике принимаемых на Западе решений. По его мнению, лидеру киевского режима в настоящее время угрожает очень большая личная опасность.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следует проводить глубокий анализ легитимности украинской власти. По его словам, если выборы в стране не проводятся из-за военного положения, это вовсе не означает автоматической пролонгации президентского срока. Российский лидер также добавил, что конституция Украины предусматривает только продление полномочий Верховной рады, а о президенте там нет ни слова.
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Александр Бойцов