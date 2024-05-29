Пушилин: оружие Запада замедляет освобождение территорий, но не меняет ситуацию

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Поставляемое Киеву западное вооружение влияет на скорость освобождения территорий, но не может поменять ситуацию кардинально или стратегически. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Безусловно, то дальнобойное вооружение, которое поставляется странами Запада, конечно же, составляет определенные сложности в плане скорости освобождения территорий, в том числе Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Глава ДНР добавил, что поменять кардинально или стратегически ситуацию даже дальнобойное западное вооружение не в состоянии. Пушилин отметил, что недооценивать противника не стоит. По его мнению, стоит реально смотреть на ситуацию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова