В Киеве назвали деталь, которая будет означать окончание конфликта на Украине

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Поездка американского лидера Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание украинского конфликта. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«В Москву 9 мая приезжает председатель Си, это очень важно. Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — заявил Стариков в интервью каналу «Politeka».
При этом он отметил, что подобное развитие событий вполне реально, и сослался на некоторые разведпризнаки, которые подтверждаются как Россией, так и Украиной.
Ранее спецпредставитель американского президента сообщал, что встреча российского лидера Путина и Трампа может состояться в ближайшие месяцы.
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