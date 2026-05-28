«Прибыль только шведам»: летчик считает, что самолеты Gripen не помогут Украине

28 мая 2026, 16:24

Летчик Попов: шведы получат прибыль от передачи Киеву истребителей JAS 39 Gripen

Украинским пилотам понадобится много времени для того, чтобы научиться управлять шведскими истребителями JAS 39 Gripen. Так считает военный летчик Владимир Попов.





Ранее в СМИ появилась информация, что Швеция готовится передать Киеву несколько многоцелевых истребителей. Уточняется, что Украина оплатит их за счет кредита ЕС.





«Получат прибыль только шведы. Шведы что выигрывают от этого? Они в реальных боевых действиях проверят свою машину и поймут, где нюансы какие-то, сделают новую модель, модернизацию ее, проведут очередную проверку с учетом недостатков практической работы истребителя», — отметил Попов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это очень дорогие истребители, требующие ресурсов для поддержки состояния. И даже если передадут 10–20, их будут беречь в запасном кармане. Скорее всего, они будут выполнять функции по охране, обороне Киева или весьма важных объектов. С военно-технической стороны мы не увидим эффекта от этих моделей», — пояснил военный эксперт.