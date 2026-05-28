«Прибыль только шведам»: летчик считает, что самолеты Gripen не помогут Украине
Украинским пилотам понадобится много времени для того, чтобы научиться управлять шведскими истребителями JAS 39 Gripen. Так считает военный летчик Владимир Попов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Швеция готовится передать Киеву несколько многоцелевых истребителей. Уточняется, что Украина оплатит их за счет кредита ЕС.
«Получат прибыль только шведы. Шведы что выигрывают от этого? Они в реальных боевых действиях проверят свою машину и поймут, где нюансы какие-то, сделают новую модель, модернизацию ее, проведут очередную проверку с учетом недостатков практической работы истребителя», — отметил Попов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он подчеркнул, что украинским пилотам придется долго учиться управлять западной техникой. По его словам, даже за год освоить новый самолет не под силу даже опытному летчику, а таковых на Украине почти не осталось.
При этом заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал изданию «Абзац», что ВСУ не будут задействовать шведские JAS 39 Gripen в масштабных наступательных операциях.
«Это очень дорогие истребители, требующие ресурсов для поддержки состояния. И даже если передадут 10–20, их будут беречь в запасном кармане. Скорее всего, они будут выполнять функции по охране, обороне Киева или весьма важных объектов. С военно-технической стороны мы не увидим эффекта от этих моделей», — пояснил военный эксперт.
Кошкин уточнил, что эти самолеты стоят на вооружении ВВС Швеции с 2005 года и регулярно модернизируются. Однако Украине, скорее всего, продадут старые образцы, считает специалист.