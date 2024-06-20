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Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО

«РВ»: В Волчанск прибыли штурмбригады ВСУ, состоящие из заключённых
20 июня 2024, 10:32
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России продолжает битву за Часов Яр, при этом ведут штурм в районе Торецка сразу с нескольких направлений. Тем временем в район Волчанска взамен разбитым группировкам ВСУ прибыли штурмовые подразделения, состоящие из украинских заключенных.
Последние новости с полей спецоперации на утро 20.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Торецкое направление




Армия России развивает наступление при поддержке артиллерии и авиации сразу на нескольких участках. Со стороны железнодорожной станции Майорская бойцы ВС РФ вышли к окраинам Северного и заняли насосную станцию. При этом в районе Широкой Балки наши военные атаковали в сторону поселка Нью-Йорк и уже достигли его окраин. Кроме того, российские бойцы добрались до южного конца села Александрополь, тем самым отвлекли ВСУ от Сухой Балки и поддержали наступление на Нью-Йорк, пишет военкор Евгений Лисицын.

Украинская сторона вынужденно признала тактический успех российских войск и сообщила, что продвижение ВС РФ составило порядка двух километров на всех участках прорыва, сообщив о продвижении на два километра на всех участках прорыва.


Харьковское направление


В центральной части Волчанска и в районе Глубокого идут тяжелые бои. Контратаки ВСУ не принесли успехов и продвижений, однако они не проходят для ВС РФ бесследно. Боевая активность здесь остаётся крайне высокой. При этом украинские подразделения пытаются эвакуировать раненых и подвести резервы под артиллерийским огнем российских войск, неся большие потери. Кроме того, в район Волчанска прибыли штурмовые бригады ВСУ, состоящие из заключённых, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В районе Липцов противник также продолжает наращивать группировку.

Тем временем украинский офицер отделения разведки Виталий Литвин заявил, что армия России перебрасывает в Харьковскую область морскую пехоту. Сейчас, по его словам, там находятся подразделения ВДВ и мотострелковые полки. Он предположил, что российская сторона планирует применить какую-то новейшую тактику в Харьковской области.


Авдеевское направление


ВС РФ продолжают вести активные бои в районе Сокола. ВСУ удерживают западные окраины и центр села, однако теряют бронетехнику в большом количестве. При этом украинские подразделения не оставляют попыток контратаковать.

По данным украинской стороны, армия России значительно продвинулась в районе Очеретино. Здесь российские войска продвинулись на 1,7 км севернее поселка, а украинские силы отступили севернее от Новобахмутовки и Розовки.


Донецкое направление


Российские бойцы ведут бои на подступах к Константиновке и Максимильяновке. В Красногоровке идут городские бои. Также активные боевые действия продолжаются на окраинах Карловки и Яснобородовки. В районе последней российские военные достигли определённых тактических успехов.


Часовоярское направление


Десантники при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Бойцы ВС РФ разносят укрепления ВСУ в городе с помощью ТОС «Солнцепёк». Украинские силы терпят значительные потери. Город практически полностью разрушен.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» пишет, что если к началу июля ВСУ не покажут результат на поле боя, то Киев может забыть о западной помощи на долгое время, и украинское руководство это прекрасно понимает.

«Не понимают только одного, что эта помощь Запада никогда не спасала жизни украинцев, а только разжигала конфликт, унося сотни тысяч жизней», — говорится в сообщении.

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#киев
Стало известно о наличии у ВСУ заградотрядов на случай отступления
20 июня 2024, 10:44

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Командир батальона «Азов»* подтвердил наличие у украинских сил заградительных отрядов, предотвращающих отступление, что указывает на сложную ситуацию Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом сообщает American Conservative (АС).
В интервью украинскому телеканалу боец «Азова»* сообщил, что его подразделение использовалось для того, чтобы сдерживать другие части ВСУ от отступления.

«Нам приходилось их мотивировать. Мой отряд из 500 солдат был равномерно распределен на участке в 25 километров», — отметил он.
В статье подчеркивается, что интервью было дано после решения администрации президента США Джо Байдена снять запрет на военную помощь «Азову»*, что указывает на тяжелое положение украинской армии.

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СВР: Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя
20 июня 2024, 10:22

Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР РФ.
Согласно информации источника, наиболее подходящим кандидатом на смену нынешнего предводителя киевского режима Вашингтон считает экс-главкома ВСУ Залужного. В ведомстве отметили, что в настоящее время Штаты и их сателлитов устраивает происходящее, в котором легитимность Зеленского полностью зависит от поддержки западных государств.

Ранее итальянское издание Antidiplomatico сообщило, что наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.

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Российский боец почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром
20 июня 2024, 10:10

Фото: iStock/zabelin

Боец российской армии с позывным Мияги несколько дней в одиночку оборонял позицию на Угледарском направлении.
Во время штурма, под разрывами кассетных боеприпасов, миномётным обстрелом и атаками дронов, он прорвался на мотоцикле к заброшенной вражеской позиции и держал оборону почти неделю, пишет RT.

24-летний уроженец Алтайского края добровольно присоединился к СВО в октябре 2023 года. По словам бойца, его спасли дожди. Это помогло ему утолить жажду. Кроме того, он ел листья. На четвёртый день Мияги начал ползти в сторону противника, где находилась подбитая техника ВСУ, и там нашёл немного еды. Он постоянно следил за небом и сбил украинский БПЛА «Баба-яга» из автомата.

На восьмой день Мияги преодолел почти 3 км под открытым небом. Когда он добрался до своих, все были в шоке и не понимали, как ему удалось пройти через минное поле.

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В Киеве разгромили могилы военных ВСУ «Джуса» и «Да Винчи»
20 июня 2024, 10:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Киеве неизвестные разгромили украинских военных боевиков Дмитрия Коцюбайло («Да Винчи»), Андрея Пильщикова («Джус») и Павла Петриченко. Об этом сообщает издание «Страна».
Инцидент произошел в ночь на 20 июня. На попавших в сеть кадрах с кладбища можно заметить, что в местах захоронений были разбиты лампадки, сломаны таблички с именами солдат ВСУ, а также разрисованы фотографии погибших.

Снимавший видео очевидец предложил организовать «гражданский пост» возле могил, поскольку охранников для ​тщательной защиты могил не хватает.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля 2023 года неизвестные ворвались на «Морское» кладбище Востока, где надругались над 38 российскими флагами, вывешенными над могилами военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#солдат
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На Украине повредили одну из теплоэлектростанций
ДТЭК: на Украине повредили одну из теплоэлектростанций
20 июня 2024, 08:25

Фото: iStock/RamonCast

Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине. Об этом написали в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
В каком регионе расположена ТЭС, в ДТЭК не уточнили. Также остается неизвестным, какие именно повреждения получил объект.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#украина
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ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар
На нефтебазе в Тамбовской области загорелся резервуар после атаки БПЛА ВСУ
20 июня 2024, 08:25

Фото: iStock/grafoto

Резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся, предположительно, после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА», — написал Егоров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что к ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

Кроме того, по словам главы региона, утром 20 июня в Первомайском муниципальном округе нашли остатки беспилотника, который взорвался в воздухе.

Егоров уточнил, что в результате вражеской атаки пострадавших нет. При этом в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности для населения.

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Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
Глава Адыгеи Кумпилов: на нефтебазе в посёлке Энем возник пожар после атаки БПЛА
20 июня 2024, 08:03

Фото: iStock/sarawutk

В четверг, 20 июня, ранним утром в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы для населения нет. На месте развернута работа оперативного штаба.

Ранее также сообщалось, что минувшей ночью в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае прогремела серия взрывов.

Кроме того, падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье. На месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов.

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Минувшей ночью над российскими регионами сбили 15 БПЛА ВСУ
Минобороны РФ: ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над территорией России
20 июня 2024, 07:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 15 беспилотников в российских регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в оборонном ведомстве РФ.

Таким образом, российским системам ПВО удалось уничтожить или перехватить шесть вражеских дронов в небе над территорией Адыгеи, по три БПЛА ВСУ было сбито над Брянской областью и Краснодарским краем. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Ночью сообщалось, что падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).

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Объект критической инфраструктуры поразили в Винницкой области
20 июня 2024, 06:47

Фото:istock/ArishaRay

В Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. О попадании сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.
В ночь на четверг в Винницкой области объявлялась воздушная тревога.

Ранее стало известно, что на части территории Херсонской области, временно оккупированной ВСУ, получил повреждения объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, не уточняется.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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