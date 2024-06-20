Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России продолжает битву за Часов Яр, при этом ведут штурм в районе Торецка сразу с нескольких направлений. Тем временем в район Волчанска взамен разбитым группировкам ВСУ прибыли штурмовые подразделения, состоящие из украинских заключенных.
Последние новости с полей спецоперации на утро 20.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
Армия России развивает наступление при поддержке артиллерии и авиации сразу на нескольких участках. Со стороны железнодорожной станции Майорская бойцы ВС РФ вышли к окраинам Северного и заняли насосную станцию. При этом в районе Широкой Балки наши военные атаковали в сторону поселка Нью-Йорк и уже достигли его окраин. Кроме того, российские бойцы добрались до южного конца села Александрополь, тем самым отвлекли ВСУ от Сухой Балки и поддержали наступление на Нью-Йорк, пишет военкор Евгений Лисицын.
Украинская сторона вынужденно признала тактический успех российских войск и сообщила, что продвижение ВС РФ составило порядка двух километров на всех участках прорыва, сообщив о продвижении на два километра на всех участках прорыва.
В центральной части Волчанска и в районе Глубокого идут тяжелые бои. Контратаки ВСУ не принесли успехов и продвижений, однако они не проходят для ВС РФ бесследно. Боевая активность здесь остаётся крайне высокой. При этом украинские подразделения пытаются эвакуировать раненых и подвести резервы под артиллерийским огнем российских войск, неся большие потери. Кроме того, в район Волчанска прибыли штурмовые бригады ВСУ, состоящие из заключённых, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В районе Липцов противник также продолжает наращивать группировку.
Тем временем украинский офицер отделения разведки Виталий Литвин заявил, что армия России перебрасывает в Харьковскую область морскую пехоту. Сейчас, по его словам, там находятся подразделения ВДВ и мотострелковые полки. Он предположил, что российская сторона планирует применить какую-то новейшую тактику в Харьковской области.
ВС РФ продолжают вести активные бои в районе Сокола. ВСУ удерживают западные окраины и центр села, однако теряют бронетехнику в большом количестве. При этом украинские подразделения не оставляют попыток контратаковать.
По данным украинской стороны, армия России значительно продвинулась в районе Очеретино. Здесь российские войска продвинулись на 1,7 км севернее поселка, а украинские силы отступили севернее от Новобахмутовки и Розовки.
Российские бойцы ведут бои на подступах к Константиновке и Максимильяновке. В Красногоровке идут городские бои. Также активные боевые действия продолжаются на окраинах Карловки и Яснобородовки. В районе последней российские военные достигли определённых тактических успехов.
Десантники при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Бойцы ВС РФ разносят укрепления ВСУ в городе с помощью ТОС «Солнцепёк». Украинские силы терпят значительные потери. Город практически полностью разрушен.
Telegram-канал «Военкоры Русской весны» пишет, что если к началу июля ВСУ не покажут результат на поле боя, то Киев может забыть о западной помощи на долгое время, и украинское руководство это прекрасно понимает.
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Торецкое направление
Армия России развивает наступление при поддержке артиллерии и авиации сразу на нескольких участках. Со стороны железнодорожной станции Майорская бойцы ВС РФ вышли к окраинам Северного и заняли насосную станцию. При этом в районе Широкой Балки наши военные атаковали в сторону поселка Нью-Йорк и уже достигли его окраин. Кроме того, российские бойцы добрались до южного конца села Александрополь, тем самым отвлекли ВСУ от Сухой Балки и поддержали наступление на Нью-Йорк, пишет военкор Евгений Лисицын.
Украинская сторона вынужденно признала тактический успех российских войск и сообщила, что продвижение ВС РФ составило порядка двух километров на всех участках прорыва, сообщив о продвижении на два километра на всех участках прорыва.
Харьковское направление
В центральной части Волчанска и в районе Глубокого идут тяжелые бои. Контратаки ВСУ не принесли успехов и продвижений, однако они не проходят для ВС РФ бесследно. Боевая активность здесь остаётся крайне высокой. При этом украинские подразделения пытаются эвакуировать раненых и подвести резервы под артиллерийским огнем российских войск, неся большие потери. Кроме того, в район Волчанска прибыли штурмовые бригады ВСУ, состоящие из заключённых, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В районе Липцов противник также продолжает наращивать группировку.
Тем временем украинский офицер отделения разведки Виталий Литвин заявил, что армия России перебрасывает в Харьковскую область морскую пехоту. Сейчас, по его словам, там находятся подразделения ВДВ и мотострелковые полки. Он предположил, что российская сторона планирует применить какую-то новейшую тактику в Харьковской области.
Авдеевское направление
ВС РФ продолжают вести активные бои в районе Сокола. ВСУ удерживают западные окраины и центр села, однако теряют бронетехнику в большом количестве. При этом украинские подразделения не оставляют попыток контратаковать.
По данным украинской стороны, армия России значительно продвинулась в районе Очеретино. Здесь российские войска продвинулись на 1,7 км севернее поселка, а украинские силы отступили севернее от Новобахмутовки и Розовки.
Донецкое направление
Российские бойцы ведут бои на подступах к Константиновке и Максимильяновке. В Красногоровке идут городские бои. Также активные боевые действия продолжаются на окраинах Карловки и Яснобородовки. В районе последней российские военные достигли определённых тактических успехов.
Часовоярское направление
Десантники при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовать восточный пригород Часов Яра. Бойцы ВС РФ разносят укрепления ВСУ в городе с помощью ТОС «Солнцепёк». Украинские силы терпят значительные потери. Город практически полностью разрушен.
Telegram-канал «Военкоры Русской весны» пишет, что если к началу июля ВСУ не покажут результат на поле боя, то Киев может забыть о западной помощи на долгое время, и украинское руководство это прекрасно понимает.
«Не понимают только одного, что эта помощь Запада никогда не спасала жизни украинцев, а только разжигала конфликт, унося сотни тысяч жизней», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова