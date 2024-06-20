Российский боец почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Фото: iStock/zabelin
Боец российской армии с позывным Мияги несколько дней в одиночку оборонял позицию на Угледарском направлении.
Во время штурма, под разрывами кассетных боеприпасов, миномётным обстрелом и атаками дронов, он прорвался на мотоцикле к заброшенной вражеской позиции и держал оборону почти неделю, пишет RT.
24-летний уроженец Алтайского края добровольно присоединился к СВО в октябре 2023 года. По словам бойца, его спасли дожди. Это помогло ему утолить жажду. Кроме того, он ел листья. На четвёртый день Мияги начал ползти в сторону противника, где находилась подбитая техника ВСУ, и там нашёл немного еды. Он постоянно следил за небом и сбил украинский БПЛА «Баба-яга» из автомата.
На восьмой день Мияги преодолел почти 3 км под открытым небом. Когда он добрался до своих, все были в шоке и не понимали, как ему удалось пройти через минное поле.
Читайте также:
«Кости лица провалились до затылка»: Боец ЧВК «Вагнер» убил мужчину, вернувшись с СВО
Боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ
Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае
24-летний уроженец Алтайского края добровольно присоединился к СВО в октябре 2023 года. По словам бойца, его спасли дожди. Это помогло ему утолить жажду. Кроме того, он ел листья. На четвёртый день Мияги начал ползти в сторону противника, где находилась подбитая техника ВСУ, и там нашёл немного еды. Он постоянно следил за небом и сбил украинский БПЛА «Баба-яга» из автомата.
На восьмой день Мияги преодолел почти 3 км под открытым небом. Когда он добрался до своих, все были в шоке и не понимали, как ему удалось пройти через минное поле.
Читайте также:
«Кости лица провалились до затылка»: Боец ЧВК «Вагнер» убил мужчину, вернувшись с СВО
Боец ВС РФ «Чех» спас икону в ДНР и чудом выжил под обстрелом ВСУ
Экс-боец ЧВК «Вагнер» зарезал ребенка в Краснодарском крае
Артем Кузьмин