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Тяжёлые снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротации подразделений ВСУ под Урожайным. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Как рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства, снайперские пары подразделения тяжёлых снайперов бригады морской пехоты работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск «Восток». Вместе они ведут наступление в районе Времьевского выступа на Южно-Донецком направлении. Стрелки-морпехи помогают российским передовым отрядам продвигаться вперёд, уничтожая наиболее опасные цели.
Снайперы бригады морской пехоты работают, как правило, ночью в специальных тепловизионных накидках, которые делают их невидимыми для тепловизоров. Российский стрелок с позывным Сич рассказал, что противник знает о присутствии снайперов и изрядно напуган. Морпехи сорвали уже несколько попыток ротации частей ВСУ. По словам бойца, уровень подготовки солдат ВСУ заметно упал. Он пояснил, что раньше снайперам противостояли профессионалы, которые активно отвечали на действия российских военных. Сейчас таких нет, заключил Сич.
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Александр Бойцов