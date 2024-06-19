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Тяжёлые снайперы морской пехоты сорвали ротацию ВСУ под Урожайным

19 июня 2024, 18:01
Фото: istockphoto/Three Spots

Фото: istockphoto/Three Spots

Тяжёлые снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротации подразделений ВСУ под Урожайным. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.


Как рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства, снайперские пары подразделения тяжёлых снайперов бригады морской пехоты работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск «Восток». Вместе они ведут наступление в районе Времьевского выступа на Южно-Донецком направлении. Стрелки-морпехи помогают российским передовым отрядам продвигаться вперёд, уничтожая наиболее опасные цели.

Снайперы бригады морской пехоты работают, как правило, ночью в специальных тепловизионных накидках, которые делают их невидимыми для тепловизоров. Российский стрелок с позывным Сич рассказал, что противник знает о присутствии снайперов и изрядно напуган. Морпехи сорвали уже несколько попыток ротации частей ВСУ. По словам бойца, уровень подготовки солдат ВСУ заметно упал. Он пояснил, что раньше снайперам противостояли профессионалы, которые активно отвечали на действия российских военных. Сейчас таких нет, заключил Сич.

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#всу
#солдат
#военные
ВСУ минируют дороги в попытках остановить наступление ВС РФ
19 июня 2024, 17:43

Фото: iStock/Diy13

ВСУ минируют дороги в прифронтовой зоне с помощью БПЛА, это связано с наступлением или с обороной. Об этом рассказал военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
«Я знаю точно, что дорога Работино — Токмак, практически постоянно минируется, так же, как и минируется дорога Токмак — Пологи. В этом большого секрета нет. Делается это в первую очередь для поражения нашей техники, которая передвигается по этим дорогам. При этом в случае украинского контрнаступления это усложнит оперативную переброску наших резервов непосредственно в зону украинской попытки прорыва», — рассказал Матюшин в беседе с Царьградом.

По его словам, минирование дорог также можно встретить на Донецком направлении и даже в самом Донецке. Мины скидывают беспилотники ВСУ, они радиоуправляемые и могут сработать на металл, работу мобильных телефонов или радиосигналы.

Матюшин считает, что минируя дороги, ВСУ пытаются сорвать наступление ВС РФ. При этом пока нет речи о том, что украинцы планируют новое наступление. По его словам, за месяц жесткой мобилизации на Украине Киев смог создать всего два подразделения, одно из которых является подразделением БПЛА. Кроме того, украинское командование перебрасывает всевозможные резервы в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить российское наступление.

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В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв
19 июня 2024, 17:08

Фото: istockphoto/aapsky

Мощный взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены звучат в регионе уже более семи часов.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Подробностей о том, куда пришёлся удар, так же как и о его последствиях, не приводится. О взрывах в городе пишут также местные паблики.

Информацию о взрыве на окраине Харькова подтвердил также мэр города Игорь Терехов. По его информации, удар был нанесён корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ). Дополнительных подробностей о месте взрыва глава городской администрации также не приводит.

Ранее сообщалось о повреждении НИИ во Львове на западе Украины в результате атаки российских беспилотников. Удар наносился с использованием дронов-камикадзе «Герань-2».

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В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года
19 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов заявил о необходимости снижения возраста для мобилизации на Украине с 25 до 21 года.
«Я поддерживаю снижение возрастного порога. ВСУ фокусируется на качестве, а не количестве... Нам нужны молодые, свежие умы в армии. В настоящее время происходит множество реформ, касающихся применения вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов. Молодое поколение справится с этим лучше. Вкратце, я за снижение возраста мобилизации», — отметил Кудряшов в эфире украинского телеканала «Новости. Live».
Он считает, что минимальный возраст для мобилизации можно снизить до 21 года.

В апреле Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США может вынудить руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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Военный эксперт не исключил участия КНДР в СВО после подписания договора с Россией
19 июня 2024, 15:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военный аналитик Иван Коновалов прокомментировал вероятность отправки северокорейских военных в зону специальной военной операции после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Это может стать ответом на участие западных подразделений в конфликте.
«Я полагаю, что условия уже прописаны в договоре. Нет никаких причин, почему это не может случиться при соблюдении определенных условий. Договор позволяет оказать помощь союзнику, если ему угрожают», — отметил он в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Коновалов также добавил, что подобный шаг требует деликатного дипломатического подхода, но основная идея уже озвучена.

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Стало известно число обменов военнопленными между Украиной и Россией
Москалькова: РФ и Украина провели более 40 обменов военнопленными
19 июня 2024, 15:43

Фото: iStock/Diy13

На пленарном заседании Совета Федерации Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Российская Федерация и Украина провели более 40 обменов военнопленными. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что процесс обмена пленными трудный. Однако ФСБ и Минобороны делают очень много для того, чтобы процессы не стояли на месте.

«У нас прошло на сегодняшний день более 40 обменов. Мы тоже участвуем в этих процессах, и, к сожалению, должна подтвердить: диалог сложный», — рассказала она.

На днях Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, готовых в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных.

«Это вызвало отрицательную реакцию, можно сказать, взрыв по поводу того, что я посмела опубликовать этот список. А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой. Мы с их стороны тоже ждем, чтобы нам представили фамилии, готовые к обмену», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинская ракета вторглась в воздушное пространство России
Врио губернатора Смирнов: над Медвенским районом Курской области сбили ракету
19 июня 2024, 15:24

Фото: iStock/bpawesome

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Медвенским районом Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам – бойцам ПВО!» — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США рассказали, где будут размещены истребители F-16 для Украины
Помощник Байдена Салливан заявил, что истребители F-16 разместят на Украине
19 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, переданные американской стороной, будут размещены на территории Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.
Салливан отметил, что план заключается в размещении F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, этот пункт особо выделен: цель — помочь Украине получить эти самолеты, которые должны быть размещены на её территории.

Ранее военный эксперт и отставной полковник Виктор Литовкин заявил, что появление американских F-16 на Украине не произойдет в ближайшее время. Он подчеркнул, что для принятия этих самолетов Украине необходимо подготовить аэродромы, которые постоянно подвергаются ударам российских военных, а также обучить персонал. Литовкин отметил, что аэродромы должны быть оборудованы командирскими вышками и радиолокационными станциями.

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ВСУ нанесли удар по подстанции в Запорожской области
19 июня 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Бурчак в Запорожской области. Они нанесли удар по электрической подстанции.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что обстрел села в Михайловском муниципальном округе был зафиксирован около восьми утра. Удар пришёлся по электроподстанции. В результате обстрела повреждения получил трансформатор. Без электроснабжения остались 435 абонентов, добавил Балицкий. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам руководителя областной администрации, на месте работают специалисты оперативных и экстренных служб, ведётся работа по ликвидации последствий обстрела. Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» прорабатывают вопрос обеспечения электроснабжения граждан с использованием резервных схем.

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Российские военные вступили в бой с элитной бригадой Нацгвардии Украины под Харьковом
19 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой Нацгвардии Украины вблизи Харькова, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно информации ведомства, в боях участвовали подразделения группировки «Запад». Сражения проходили около населенных пунктов Петропавловка и Синьковка в Харьковской области. Также столкновения произошли в Стельмаховке и Червоной Диброве в Луганской народной республике.

В результате боевых действий Вооруженные силы Украины на этом направлении потеряли самоходную артиллерийскую установку Paladin и американскую гаубицу M777. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских полевых склада с боеприпасами.

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#запад
#сво
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