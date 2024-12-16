Причастный к ракетным ударам по Луганску Фисун приговорён к тюремному сроку

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 20-летнего гражданина Украины Данила Фисуна к 17 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Была доказана его причастность к нанесении ударов по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.
Об этом РИА Новости рассказала старший помощник прокурора республики Елена Усачёва. В мае прошлого года ВСУ нанесли удар по столице республики с использованием двух крылатых ракет Storm Shadow и ракеты противодействия ПВО ADM-160B MALD. В результате атаки ранения получили шестеро детей, были повреждены здания административного назначения и шесть жилых домов.
Судом и следствием было установлено, что Фисун в мае и апреле 2023 года добровольно собирал данные о местах базирования и перемещениях российских войск и систем ПВО на территории ЛНР. Собранную информацию он посредством интернет-мессенджера передавал украинским спецслужбам. Впоследствии эти сведения могли быть использованы ВСУ.
Шпион получил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Таким образом, суд согласился с позицией государственного обвинения, заключила Елена Усачёва.
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Судом и следствием было установлено, что Фисун в мае и апреле 2023 года добровольно собирал данные о местах базирования и перемещениях российских войск и систем ПВО на территории ЛНР. Собранную информацию он посредством интернет-мессенджера передавал украинским спецслужбам. Впоследствии эти сведения могли быть использованы ВСУ.
Шпион получил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Таким образом, суд согласился с позицией государственного обвинения, заключила Елена Усачёва.
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Александр Бойцов