Причастный к теракту в Хорлах командир ВСУ владеет дорогим маслкаром
Командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиакомплексов Андрей Дзяной стал известен после удара по ресторану в Хорлах в новогоднюю ночь. РИА Новости изучило его декларацию и выяснило интересные факты о имуществе боевика.
В феврале 2024 года мужчина приобрел электрический маслкар Ford Mustang Mach-E 2021 года за 24,7 тысячи долларов. Кроме того, он владеет квартирой в Хмельницком площадью 74,8 квадратных метра.
Также у него есть четыре земельных участка в Хмельницкой области общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Жилой дом в Хмельницком имеет площадь 182,9 квадратных метра и находится в совместной собственности.
За 2025 год командир задекларировал доход в размере 32,4 тысячи долларов. Эта сумма включает зарплату в 31,7 тысячи долларов. Кроме того, у него на банковских счетах находится 5,8 тысячи долларов, а наличными он имеет 45,6 тысячи долларов.
