«Сыт по горло»: какой сигнал послал Западу Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин послал ясный сигнал Западу, выступая на Валдайском форуме, написал в соцсетях профессор из Финляндии Туомас Малинен.
«Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, но стремится к мирному сосуществованию», — сказано в сообщении.Путин выступил в рамках заседания международного клуба «Валдай» на прошлой неделе. Вступительную речь российский лидер посвятил современному мироустройству и его проблемам. Говоря конкретней, глава государства подчеркнул, что сегодня формируется мировая многополярность, в которой никто не должен ощущать себя ущемленным.
Ранее сообщалось чем США пригрозили России.
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