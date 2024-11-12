«Отрезвление наступит»: что может сделать Украина Западу

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Киевский режим направит собственную враждебность на Запад, когда поймет, что в невыгодном положении, пишет Časopis argument.
«Отрезвление наступит, когда критическая часть киевских элит и военных осознает, что конфликт, на который Запад толкал Украину, проигран и что ничего из обещанного Западом не сбудется», — сказано в материале.Отмечено, что отношения Киева с Варшавой стали хуже, несмотря на заверения в обратном, когда Украина обвинила польскую сторону в недостаточной поддержке и шантаже.
Также среди поляков растут антиукраинские настроения из-за большого числа беженцев с Украины и «неблагодарности» украинского кабмина, добавили авторы.
Ранее стало известно, как изменилась мобилизация на Украине.
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Никита Кротов