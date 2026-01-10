«Придётся списывать»: Стало известно, что мешает США добывать ресурсы на Украине

10 января 2026, 21:12

Политолог Дудаков: США не получат большой прибыли от добычи ресурсов на Украине

Фото: Istock/rarrarorro

США не смогут получить значительную прибыль от добычи природных ресурсов на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков отметил, что американские компании, возможно, начнут некоторые проекты в этой сфере, но их масштабы останутся ограниченными. Это не позволит заработать существенные деньги.

«Они сами это понимают, поэтому и не торопятся туда заходить с инвестициями, не говоря уже о том, что в один момент, если ситуация вновь выйдет из-под контроля, все эти инвестиции придётся списывать», — пояснил эксперт.