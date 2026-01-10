«Придётся списывать»: Стало известно, что мешает США добывать ресурсы на Украине
Политолог Дудаков: США не получат большой прибыли от добычи ресурсов на Украине
США не смогут получить значительную прибыль от добычи природных ресурсов на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
В беседе с «NEWS.ru» Дудаков отметил, что американские компании, возможно, начнут некоторые проекты в этой сфере, но их масштабы останутся ограниченными. Это не позволит заработать существенные деньги.
«Они сами это понимают, поэтому и не торопятся туда заходить с инвестициями, не говоря уже о том, что в один момент, если ситуация вновь выйдет из-под контроля, все эти инвестиции придётся списывать», — пояснил эксперт.Дудаков добавил, что высокие риски для любых вложений в украинскую экономику также сдерживают инвесторов. По его оценке, лишь немногие частные компании пойдут на этот шаг, опасаясь эскалации конфликта и потери вложений.