Приехавшего в отпуск к другу бойца СВО до смерти забили под Волгоградом
В Волгоградской области до смерти забили 33-летнего бойца СВО с позывным Сибирь, приехавшего в отпуск к другу. Об этом пишет местный портал V1.ru.
Мужчину без признаков жизни обнаружили в кустах парка культуры и отдыха недалеко от памятника жертвам политических репрессий в городе Волжский. Рядом с телом, по неподтверждённым данным, находился ветеранский жетон. Вскоре было установлено, что военнослужащий родом из подмосковного Раменского.
Жена погибшего рассказала, что он отправился на фронт добровольцем весной прошлого года. За время службы он несколько раз получал ранения, но каждый раз возвращался в строй после лечения. Военный являлся кавалером ордена Мужества.
По словам женщины, в июне 2025 года её супруг находился в очередном отпуске. Он отдыхал на море с другом, имя которого она узнала только сейчас, от следователя. Незадолго до гибели муж прислал девушке сообщение, в котором сказал, что очень любит её.
Порталу удалось выяснить, что боец СВО проводил время вместе с другом из Волжского. Сначала они отдыхали в Кабардино-Балкарии, после чего отправились на родину к товарищу. 1 июля они отмечали День ветеранов боевых действий и, перебрав со спиртным, повздорили. Ссора быстро переросла в драку, в результате которой военный был убит. Местной полиции удалось задержать друга бойца, который признал вину в совершённом преступлении.
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