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Приемный сын главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского Иван поздравил Россию за взятием Авдеевки. Об этом пишет издание «Известия».
Согласно сообщению, он пришел в российское консульство в Австралии, где проживает с мамой и братом после развода родителей.
Он также рассказал, что планирует получить российское гражданство.
Также со взятием Авдеевки Россию поздравили казаки Австралии.
Ранее сообщалось, что старший сын Сырского Антона окончил университет в австралийском городе Сиднее и сейчас проживает там. По его профилю в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить, что он любит вечеринки и часто посещает ночные клубы. К тому же, все посты, которые публикует на своей странице Сырский, написаны на русском языке.
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«Слава России», — сказал он в компании российских казаков.
Также со взятием Авдеевки Россию поздравили казаки Австралии.
«Мы в российском генконсульстве, с нами Иван Сырский, сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Слава русской армии, взяли Авдеевку, празднуем победу, очередную, Авдеевка наша», — отметил один из казаков.
Ранее сообщалось, что старший сын Сырского Антона окончил университет в австралийском городе Сиднее и сейчас проживает там. По его профилю в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить, что он любит вечеринки и часто посещает ночные клубы. К тому же, все посты, которые публикует на своей странице Сырский, написаны на русском языке.
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Элина Позднякова