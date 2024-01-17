Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины самовольно покидают позиции на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости.
«В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками», — сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.Подполковник отметил, что военные бегут в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки, серьезной потере боевого потенциала подразделений ВСУ, а также существенных успехов российских военных.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак