Приходько: Под обстрелом Горловки со стороны ВСУ пострадали семь человек

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Под обстрелом донецкой Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей, об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«Количество раненых в результате обстрела жилмассива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины — ред.) мирных горловчан возросло до 7. Среди пострадавших двое детей», — написал Приходько.
13 апреля ВСУ также обстреляли Луганскую Народную Республику. Как сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник, в результате атаки киевского режима пострадали девять человек, семь из них — сотрудники машиностроительного завода, по которому и пришёлся основной удар.
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Евгения Парфентьева