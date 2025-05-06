Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и боестолкновения на границе с Сумской областью: последние новости СВО на 6 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака беспилотников
За минувшие сутки силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из них 32 БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью, 22 — над Воронежской областью, 19 — над Московской областью, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской областью, 6 — над Белгородской областью, по 2 беспилотника — над Липецкой и Самарской областями и по 1 — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.
Курская и Белгородская области
После вытеснения ВСУ с территории Курской области российскими военными продолжается формирование буферной зоны на территории Сумской области. Враг не оставляет попыток развязать боестолкновения на других участках границы.
Так, в районе Искрисковщина — Тёткино подразделения украинских военных трижды предпринимали попытки атаковать. Атаки были поддержаны двумя инженерными машинами разминирования, реактивной установкой разминирования и танком. Благодаря скоординированному ответному огню ВС РФ все силы противника были уничтожены.
В утренние часы на участке Рыжевка — Тёткино противник предпринял безуспешную атаку на позиции российской армии. Атака осуществлялась как в пешем порядке, так и на квадроциклах. После того как по врагу был открыт огонь, большая часть оккупантов была уничтожена. Оставшиеся в живых попытались скрыться в направлении Сумской области.
Движение ВСУ также отмечалось в направлении населенного пункта Новый Путь. Ударами FPV-дронов и огнем артиллерии техника противника уничтожена.
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Торецкое направление
Западнее Торецка в районе Новооленовки ВС РФ расширили зону контроля примерно на километр. В то же время штурмовые отряды РФ закрепились в юго-восточной части Новой Полтавки и продолжают наступление на позиции противника в районе Александрополя.
На востоке российские войска успешно преодолевают сопротивление противника в районе между Романовкой и Леонидовкой, двигаясь в сторону Катериновки и Клебан-Быка.
Краснолиманское направление
В окрестностях села Новое российские военные силы продвинулись на 1,7 километра в сторону Липового, заняв обширную территорию. На подступах к Редкодубу продолжаются столкновения за контроль над стратегически важными возвышенностями.
В ходе боевых действий в районе Макеевки подразделения ВС РФ смогли захватить несколько важных опорных пунктов противника, что позволило им укрепить свои позиции.
В Торском боевые действия переместились из северной части села в его центральную часть, что свидетельствует о том, что российские войска продолжают наступление.
Запорожское направление
В западной части от Малых Щербаков ВС РФ проведена операция по зачистке лесной зоны. В районе Малой Токмачки не утихают ожесточённые бои за контроль над местным кирпичным заводом, имеющим большое стратегическое значение.
Позиционные бои продолжаются в населенном пункте Новоданиловка. Истребители ВС РФ провели серию атак по объектам в окрестностях Орехова. В результате была уничтожена промышленная зона, которая использовалась для сборки БПЛА. Эти атаки значительно сократили потенциал ВСУ в области разведки и применения дронов.
Времьевское направление
В направлении Днепропетровской и Запорожской областей, к западу от населённого пункта Великая Новосёлка, российские военные активно продвигаются вперёд. В окрестностях Вольного Поля, Зелёного Поля и рядом с Ровнополем продолжается процесс расширения зоны контроля РФ.
В южной части посёлка Великая Новосёлка российские военные успешно расширили территорию своего контроля на 5 километров, продвинувшись вглубь на 1,5 километра.
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