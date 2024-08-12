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ВСУ испытывают недостаток бойцов и военной техники на линиях фронта, поэтому украинские солдаты не понимают необходимости в совершении атак на Курскую область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на опрошенных бойцов ВСУ.
Отмечается, что украинские военные указывают на необходимость укрепления позиций в других районах фронта, однако вместо этого власти приказывают перебрасывать силы на Курское направление.
При этом аналитики утверждают, что атака ВСУ на российский регион не изменит положения украинской стороны на фронте.
В настоящее время не чувствуется каких-либо изменений, поскольку ВС РФ не собираются перенаправлять войска с восточных направлений в Курск, сообщил боец ВСУ, участвующий в столкновениях около Часова Яра.
Атака на Курском направлении требует значительных ресурсов, в частности, пехоты, которые необходимы ВСУ и на других направлениях, подчеркнул аналитик Франц-Штефан Гади из Вены.
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При этом аналитики утверждают, что атака ВСУ на российский регион не изменит положения украинской стороны на фронте.
В настоящее время не чувствуется каких-либо изменений, поскольку ВС РФ не собираются перенаправлять войска с восточных направлений в Курск, сообщил боец ВСУ, участвующий в столкновениях около Часова Яра.
Атака на Курском направлении требует значительных ресурсов, в частности, пехоты, которые необходимы ВСУ и на других направлениях, подчеркнул аналитик Франц-Штефан Гади из Вены.
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Анастасия Чинкова