27 октября 2025, 10:33

Захар Прилепин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Шансы на перемирие между Россией и Украиной в ближайшее время равны нулю. Об этом заявил писатель Захар Прилепин.





По его словам, Киев совместно с Европой спровоцируют новый конфликт при первой же возможности. Достичь мира на Украине в ближайшем будущем не получится, пока в стране сохраняется политический режим, армия и спецслужбы.





«Конечно же, и сама Украина и Европа развяжут новую войну при первой же возможности. Скорее всего, на следующий же день после заключения того или иного перемирия», — подчеркнул Прилепин в беседе с NEWS.ru.