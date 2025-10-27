Российский военный спас 20 раненых товарищей

27 октября 2025, 08:40

Боец ВС РФ спас 20 раненых сослуживцев под огнем ВСУ в Запорожской области

Фото: Медиасток.рф

Российский военный группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин во время одного из штурмов под огнем противника вынес 20 раненых сослуживцев с поля боя в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.





Боец рассказал, что эвакуация продолжалась почти сутки без сна. Пока он перетаскивал сослуживцев, ВСУ продолжали минометные обстрелы и атаки дронов. Самым опасным моментом при спасении раненых является пересечение открытой местности, где военные становятся видимой мишенью для вражеских подразделений.

«Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700-900 метров, — сказал собеседник агентства. — Самое главное — перейти открытую местность и дотащить бойца. Когда боец тебя видит, то он уже знает, что останется жив. Всю дорогу говорит «спасибо, что я живой».