Стало известно о планах направить F-16 под Харьков

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Американские истребители F-16, которые будут переданы Украине, планируется использовать в боевых действиях на территории Харьковской области. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на источники из Украины.
«Украинские источники подтвердили, что F-16 будут использоваться для защиты Харькова от корректируемых авиабомб», — сообщает издание.Ранее командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн заявил, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены Киеву уже этим летом.
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Артем Кузьмин