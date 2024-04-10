«Перебили тысячи женщин и детей»: названы последствия применения ВСУ химоружия в зоне СВО

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В силовых структурах заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).
В беседе с «Радио 1» военный эксперт, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов рассказал, что в качестве химического оружия выступают отравляющие газы различного рода и что применяются они в малых объемах с самого начала специальной военной операции (СВО).
Известно, что использование подобного химоружия несовместимо с основными принципами ведения боевых действий. Однако, по мнению собеседника, со стороны ООН никакой реакции не последует.
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«Это газы нервно-паралитического действия. Некоторые из них вызывают временную недееспособность, а некоторые – постоянную», – сказал эксперт.
Известно, что использование подобного химоружия несовместимо с основными принципами ведения боевых действий. Однако, по мнению собеседника, со стороны ООН никакой реакции не последует.
«В зоне СВО противник применил уже такое большое количество запрещенных средств воздействия, что никакой реакции не последует. Отреагировала ООН на геноцид палестинцев в Секторе Газа, но геноцид не прекратился – перебили десятки тысяч женщин и детей. ООН не та структура, которая может остановить средства применения тех или запрещенных средств воздействия, она может только осудить. Союзниками Украины и Израиля является США. Как следствие, вето с США, Канадой, Германией и Францией умножает на ноль любые попытки принять какие-то документы, обязывающие ООН. На ООН рассчитывать не стоит», – поделился собеседник.То же последует, по мнению специалиста, со стороны организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Она может тоже осудить, выпустить какую-нибудь декларацию, но против Украины санкции не введут, потому что США и Британия не позволят этому случится. На уровне осуждения такое может произойти теоретически, но в практическую плоскость это никак выливаться не будет. Когда украинцы действительно делают то, что им запрещают, мы это замечаем. Например, удар по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) явно не понравились украинским инвесторам, и после этого сразу было несколько уведомлений о том, что Украина не должна бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ)», – заключил военный специалист.Читайте также:
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Анастасия Бондарева