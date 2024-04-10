Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Перебили тысячи женщин и детей»: названы последствия применения ВСУ химоружия в зоне СВО

«Перебили тысячи женщин и детей»: названы последствия применения ВСУ химоружия в зоне СВО

Военэксперт Живов: ООН может осудить применение химоружия ВСУ, но не остановить
10 апреля 2024, 14:36
Фото: iStock / VITALII MIKHAILIUK

Фото: iStock / VITALII MIKHAILIUK

В силовых структурах заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).
В беседе с «Радио 1» военный эксперт, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов рассказал, что в качестве химического оружия выступают отравляющие газы различного рода и что применяются они в малых объемах с самого начала специальной военной операции (СВО).

«Это газы нервно-паралитического действия. Некоторые из них вызывают временную недееспособность, а некоторые – постоянную», – сказал эксперт.


Известно, что использование подобного химоружия несовместимо с основными принципами ведения боевых действий. Однако, по мнению собеседника, со стороны ООН никакой реакции не последует.

«В зоне СВО противник применил уже такое большое количество запрещенных средств воздействия, что никакой реакции не последует. Отреагировала ООН на геноцид палестинцев в Секторе Газа, но геноцид не прекратился – перебили десятки тысяч женщин и детей. ООН не та структура, которая может остановить средства применения тех или запрещенных средств воздействия, она может только осудить. Союзниками Украины и Израиля является США. Как следствие, вето с США, Канадой, Германией и Францией умножает на ноль любые попытки принять какие-то документы, обязывающие ООН. На ООН рассчитывать не стоит», – поделился собеседник.
То же последует, по мнению специалиста, со стороны организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Она может тоже осудить, выпустить какую-нибудь декларацию, но против Украины санкции не введут, потому что США и Британия не позволят этому случится. На уровне осуждения такое может произойти теоретически, но в практическую плоскость это никак выливаться не будет. Когда украинцы действительно делают то, что им запрещают, мы это замечаем. Например, удар по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) явно не понравились украинским инвесторам, и после этого сразу было несколько уведомлений о том, что Украина не должна бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ)», – заключил военный специалист.
Читайте также:

ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой, заявили в России

Названо оружие, которое сыграет решающую роль в борьбе с ВСУ

«Сосредоточились на артиллерии»: ВС РФ вскоре перебьют всё оружие ВСУ
#сша
#санкции
#эксперт
#украина
#документы
#операции
#донбасс
#оон
#сво
#британия
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине собираются призывать женщин для службы в ВСУ
10 апреля 2024, 15:05

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Киеву стоит начать призывать женщин в армию ВСУ по примеру Израиля. Такое заявление сделала советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева. Её слова передает газета Times.
«В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны (тренировать – ред.) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне», — заявила Григорьева.

По её словам, украинцам стоит готовиться к тому, что в ближайшие годы в стране начнут мобилизовывать женщин. Григорьева пояснила, такие действия необходимы для решения проблемы нехватки новобранцев. На данный момент в армии Украины служат порядка 65 тысяч женщин, при этом последние три года показатель вырос на 40%.

Читайте также:

На Украине допустили внесение женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных

Украинские военкомы в Хмельницком пожаловались в полицию после нападения женщин

В Раде раскрыли содержание пунктов утвержденного в первом чтении закона о мобилизации
#женщины
#всу
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский высказался о позиции Шольца по поставкам Taurus
Зеленский: Шольц не хочет поставлять Taurus Украине из-за страха ядерной войны
10 апреля 2024, 14:52

Фото: iStock/andriano_cz

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за якобы ядерных угроз со стороны России, пишет Bild.
Зеленский подчеркнул, что союзники Украины имеют все необходимое для ВСУ оружие, и выразил недоумение по поводу того, почему они не предоставляются.

«Кканцлер утверждает, что Германия не обладает ядерным арсеналом, и поэтому Taurus является значимым вооружением», — отметил президент Украины.
Ранее лидер оппозиционной фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что в немецкой оппозиции все еще рассматриваются варианты по передаче дальнобойных ракет Taurus Украине.

Читайте также:

Spiegel: Германия приостанавливает выпуск ракет Taurus

В Запорожской области заявили о влиянии возможной поставки Taurus Киеву на вход СВО

Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus
#оружие
#президент
#германия
#лидер
#поставки
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осуждённого Игоря Стрелкова попросили отправить на спецоперацию
10 апреля 2024, 14:46

Фото: Радио 1

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить на спецоперацию в качестве командира взвода. Об этом пишет Baza, ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно сообщению, ещё в конце января в одной из войсковых частей утвердили кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода. Тогда же попросили начальника пункта отбора на военную службу по контракту направить его в ДНР.

Напомним, 25 января текущего года Стрелкова приговорили к четырём годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Согласно российскому законодательству осуждённые за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны РФ.

При этом его адвокат Александр Молохов считает, что у Стрелкова есть все шансы попасть на СВО, если апелляционный суд отменит приговор. Заседание состоится 15 мая. Есть и другой вариант: если президент России Владимир Путин помилует его и снимет с него судимость.

Читайте также:

Жена Стрелкова заявила о намерении обжаловать приговор

Появилось видео с задержанием сторонника Стрелкова после оглашения приговора

Прокурор запросил для Стрелкова почти пять лет колонии
#суд
#приговор
#минобороны рф
#владимир путин
#президент
#адвокат
#заседание
#контракт
#экстремизм
#днр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чехия официально разрешила более 150 наёмникам отправиться воевать за ВСУ
CT24: чешские власти разрешили более 150 наёмникам отправиться на Украину
10 апреля 2024, 14:20

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Власти Чехии официально разрешили более 150 наёмникам отправиться на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ, при этом в будущем это число может быть увеличено, сообщает Чешское телевидение.
«Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет. Более 150 из них получили разрешение присоединиться к защитникам от президента страны Петра Павла и его предшественника (экс-президента) Милоша Земана, однако в будущем число чехов, воюющих за Украину, может увеличиться», — говорится в сообщении.

При этом администрация нынешнего президента Чехии планирует сделать процесс согласования отправки наёмников на Украину более гибким.

Также сообщается, что первые военные из Чехии отправились на Украину еще в 2022 году. Один из них рассказал, что ему пришлось «собирать друзей по частям, чтобы отправить домой к их семьям хотя бы что-то». Другой чешский наёмник признался, что, принимая участие в боях, боится умереть, и отметил, что был бы рад, если бы на Украину приехали профессиональные военные.

Читайте также:

«Все мотивированные уже на кладбище»: Наёмник — о боевиках ВСУ

Польский наёмник рассказал, что жители Украины ждут прихода бойцов РФ даже под обстрелами

Польский наёмник Миткевич пожаловался на гибель соотечественников в зоне СВО
#военные
#страны
#администрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре
Майор ВСУ Лапин: Часов Яр падет быстрее, чем Авдеевка
10 апреля 2024, 13:17

Фото: istockphoto/zabelin

Город Часов Яр, скорее всего, будет сдан в руки противника быстрее, чем Авдеевка. С таким предположением выступил майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин заявил в эфире телеканала «Прямой».
По его мнению, процесс освобождения Часов Яра может пройти более оперативно. Лапин также отметил, что украинским вооруженным силам недостает ресурсов для сопротивления российской армии, и вступление в силу закона о мобилизации потребует времени.

В последние дни российские военные достигли значительных успехов на направлении в Донецкой области, взяв под свой контроль село Красное 23 марта. Это позволило оттеснить ВСУ от Артемовска и создать угрозу на северном фланге для украинских войск в районе Клещеевки.

Взятие села Красного также облегчило наступление в сторону Часова Яра, важного пункта в этом регионе.

Читайте также:

Украине указали на неизбежность сдачи Часов Яра

Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО

«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром
#склад
#военные
#контроль
#село
#новости
#сво
#всу
#заэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Иванов раскрыл подробности о признанном дезертиром бойце СВО в коме
Иванов: признанный дезертиром боец СВО впал в кому из-за минно-взрывной травмы
10 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец, ошибочно признанный дезертиром во время СВО, находится в коматозном состоянии почти год из-за ранения от минно-взрывной травмы.
Подробности о военнослужащем, который не получал должные выплаты, рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов в интервью РИА Новости.

По его словам, после получения ранения бойца доставили в госпиталь в Белгороде, а затем перевезли в Пушкин Ленинградской области, однако его состояние остается без изменений.

Политик заверил, что если семье пострадавшего не выплатили деньги, то они будут переведены в ближайшее время. Иванов также отметил, что в ответе от военной прокуратуры указано, что были обнаружены нарушения в выплатах, однако существуют определенные формальности, которые должны быть выполнены для перечисления средств на соответствующий счет.

Читайте также:

Лежащего в коме ветерана СВО ошибочно признали дезертиром

Задержанный в Домодедове мужчина с гранатой оказался дезертиром из Курской области

Вооруженный гранатой дезертир сдался полиции
#деньги
#пушкин
#выплаты
#мужчина
#нарушения
#интервью
#госпиталь
#депутат
#счёт
#новости
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма
10 апреля 2024, 12:21

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение на Черном море. Об этом 10 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«10 апреля 2024 года примерно в 06:00 по московскому времени вертолет Ми-24 упал при выполнении запланированного полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья полуострова Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.
По предварительным данным, крушение произошло из-за неисправности техники. На месте происшествия действует поисково-спасательная служба.

Читайте также:

В Абхазии упал вертолет Минобороны Ми-24 с тремя людьми на борту

Российские ПВО сбили ударный украинский вертолет

«Интерфакс»: Вертолёт со спасателями вылетел к месту ЧП на руднике в Приамурье
#чп
#вертолёт
#крым
#происшествия
#минобороны
#крушение
#пво
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов сообщил о взрывах в порту Черноморска и на мосту в Одессе
10 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одессе и Черноморске произошло несколько взрывов.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Прилёты по порту в Черноморске (Ильичёвске) и по железнодорожному мосту в Одессе. После этих прилётов в Одессе и области звучат новые взрывы. Работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения», — написал Рогов.
Он добавил, что Одесса была и будет свободной.

Читайте также:

Рогов: УГИЛ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

Рогов заявил о необходимости санитарного кордона в зоне СВО

Рогов: ВС РФ сорвали ротацию военной техники и живой силы ВСУ в районе Работино
#взрывы
#одесса
#опасность
#telegram
#всу
#вс рф
#владимир рогов
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об отказе боевиков «Азова» выполнить приказ главкома ВСУ
10 апреля 2024, 11:56

Фото: iStock/Olena_Z

Третья штурмовая бригада боевиков «Азова»* отказалась выполнять приказ главкома ВСУ Сырского по удержанию обороны в Часовом Яре. Об этом сообщает портал «Военный обозреватель».
По словам журналистов, населенный пункт уже потерян украинской армией. Любые попытки удержать оборону на этом участке фронта приведут к бессмысленным потерям среди личного состава ВСУ.

Прежде члены «Азова»* уже байкотировали приказы украинского командования.

Во время военных действий в Авдеевке, боевики отказывались принимать участие в обороне во время штурмов ВС РФ.

Авторы телеграм-канала добавили, что в настоящее время ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Часовом Яре и пытаются сформировать «ударный кулак».

Читайте также:

Украине указали на неизбежность сдачи Часов Яра

Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО

«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром

*запрещенная в России террористическая организация
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф