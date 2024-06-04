Применение российской «Мальвы» показали на видео

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Применение российского самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» впервые показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Армия Ведлер».
На ролике показана работа расчета «Мальвы» во время ведения огня. Видео также демонстрирует, как артиллеристы выполняют задачи по поражению ВСУ в Харьковской области.
Напомним, самоходное артиллерийское орудие «Мальва» предназначено для нанесения ударов по командным пунктам, укреплениям и технике противника. «Мальва» имеет нарезную гаубицу 2А64 калибра 152 мм.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, самоходное артиллерийское орудие «Мальва» предназначено для нанесения ударов по командным пунктам, укреплениям и технике противника. «Мальва» имеет нарезную гаубицу 2А64 калибра 152 мм.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова