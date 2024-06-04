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Применение российской «Мальвы» показали на видео

Применение российской колесной самоходки 2С43 «Мальва» впервые показали на видео
04 июня 2024, 14:01
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Применение российского самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» впервые показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Армия Ведлер».
На ролике показана работа расчета «Мальвы» во время ведения огня. Видео также демонстрирует, как артиллеристы выполняют задачи по поражению ВСУ в Харьковской области.




Напомним, самоходное артиллерийское орудие «Мальва» предназначено для нанесения ударов по командным пунктам, укреплениям и технике противника. «Мальва» имеет нарезную гаубицу 2А64 калибра 152 мм.



Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России
Лавров: любые французские военные на Украине представляют законную цель для РФ
04 июня 2024, 14:59

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине, которые находятся там в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции.
Политик отметил, что у него имеются основания полагать, что французские наемники на Украине уже работают. Лавров подчеркнул, что по данному вопросу есть множество конкретных фактов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Примечательно, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве.

Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.

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Захарова предложила украинцам заменить статую Ломоносова на Рональда Макдональда
04 июня 2024, 14:26

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу сноса памятника Ломоносову в Харькове.
В своём канале в Telegram она отметила, что вместо Ломоносова в городе можно было бы установить Рональда Макдональда.

«Учитывая, кто сейчас находится у власти на Украине, вместо монумента Михаилу Васильевичу следовало бы поставить статую Рональда Макдональда на это же место», — написала Захарова.
В Харькове был демонтирован памятник российскому учёному Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его. Местонахождение памятника на данный момент неизвестно.

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Рогов: ВС РФ отбросили ВСУ к северным окраинам Старомайорского в ДНР
04 июня 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска отбросили подразделения боевиков ВСУ к северным окраинам населенного пункта Старомайорское в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Продвинулись в Старомайорском, успех развивается, сдвигаем врага уже на северные окраины населенного пункта», – сказал Рогов.

Собеседник добавил, что украинские неонацисты срочно перебрасывают живую силу и технику из населенного пункта Макаровка.

Рогов также добавил, что восточнее Урожайного есть динамика. Там ВС РФ заняли лесопосадки, ранее занятые ВСУ.

«То есть не только вошли в Урожайное, но и обходят его», – сказал Рогов.

До этого сообщалось о переходе большей части Старомайорского под контроль ВС РФ. Россия продолжает спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации.

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Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
04 июня 2024, 13:32

Фото: iStock/Diy13

Профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. Об этом Робертс сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Профессор утверждает, что у украинской армии нет никаких шансов на победу, при этом ВСУ смог продержаться еще некоторое время исключительно за счет западной помощи. Робертс подчеркнул, что ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии боевого соприкосновения.

Он заключил, что лучшим вариантом завершения военного противостояния были бы переговоры.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Лягушка-убийца», «Бастионы» бьют объекты ВСУ, продвижение ВС РФ: Последние новости СВО
Ракетный комплекс Черноморского флота «Бастион» нанес удар по ВСУ на Украине
04 июня 2024, 12:33

Фото: iStock/Diy1

Запад позволил Киеву бомбить российские территории натовским оружием. В ответ на это российские войска применили на линии боевого соприкосновения новое смертоносное средство.
О последних событиях в зоне специальной военной операции и о том, какие еще действия предпринимают западные страны против России, расскажет редакция «Радио 1».

«Лягушка-убийца» на Авдеевском направлении


Министерство обороны РФ сообщило, что в войсках на Донбассе стали применять наземные беспилотные роботизированные комплексы «Лягушка». Этот вид оружия в короткие сроки уничтожил пулеметный расчет украинской армии (ВСУ) в ходе наступления на Авдеевском направлении.

Достигнув цели, оператор взорвал«Лягушку». Тридцать килограмм взрывчатки буквально разнесли вражескую цель.

Российские «Бастионы» уничтожают объекты ВСУ


Во вторник, 4 июня, стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по объектам на Украине. В российском военном ведомстве отметили, что личный состав дивизиона после получения информации с координатами целей выдвинулся в необходимый район. Российские бойцы развернули пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и запустили крылатые ракеты.

Белорусский гребец стал наемников ВСУ: СК требует ареста


Следственный комитет России потребовал заочно арестовать белорусского экс-гребца Павла Шурмея и еще троих иностранных наемников за участие в боевых действиях против РФ на Украине. В отношении наемников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК России.

Италия может передать Украине вторую систему ПВО


Издание Reuters сообщило о том, что Рим может передать Киеву вторую систему ПВО SAMP/T. Данная система противовоздушной обороны является единственной европейской системой ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Премьер Венгрии Орбан предупредил о большой войне: Как НАТО продолжает интегрироваться в конфликт на Украине


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разрешение Запада на атаки ВСУ по российской территории с использованием их оружия может привести к втягиванию Североатлантического альянса (НАТО) в украинский конфликт.

Орбан отметил, что правительство Венгрии намерено помешать Европе вступить в войну с Россией. Согласно мнению политика, важно не допустить осуществления опасных планов Европейского союза и НАТО, которые ведут к расширению противостояния на Украине.

Ганчев назвал причину замедления продвижения ВС России в Харьковской области


Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что наступление сил ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов ВСУ. При этом российская армия смогла занять удобные позиции и не позволить украинской армии проводить контратаки.

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#сводкасво
#спецоперация
#вс рф
#россия
#всу
#украина
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БПЛА RQ-4B Global Hawk США патрулирует пространство над Черным морем у Крыма
04 июня 2024, 12:23

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Американский стратегический разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk проводит патрулирование над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова, следует из данных сайта Flightradar24.com.
Дрон направляется к юго-восточной части Черного моря, в район южного побережья Крыма, охватывая такие города, как Алупка и Ялта, согласно данным портала. Полет дрона начался с военно-морской базы США Сигонелла, расположенной на Сицилии.

RQ-4B Global Hawk, разработанный и произведенный американской компанией Northrop Grumman, обладает размахом крыла в 39,6 метра и может подниматься на высоту до 17,7 тысяч метров. Его автономный полет может продолжаться до 32 часов, с дальностью до 22,8 тысячи километров.

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#сша
#беспилотник
#дрон
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«Решил уехать»: На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
Меркурис: Зеленский уезжает из Украины из-за тяжелой обстановки в Киеве
04 июня 2024, 12:16

Президент Украины Владимир Зеленский покидает свою страну из-за тяжёлой обстановки в Киеве, об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Меркурис.

По его словам, именно с этим связаны визиты Зеленского в Сингапур и Филиппины. Меркурис также считает, что украинский лидер пытается втянуть в конфликт азиатские страны.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что президент Украины упрашивал лидеров стран СНГ приехать на саммит в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#украина
#сво
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Ганчев назвал причину замедления продвижения ВС России в Харьковской области
Ганчев: продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за резервов ВСУ
04 июня 2024, 11:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Наступление российских вооруженных сил в Харьковской области замедлилось из-за подтянутых резервов украинской армии. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.
Он также отметил, что российские войска окопались в регионе, заняв стратегически выгодные позиции, которые препятствуют контратакам украинских вооруженных сил.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что стратегия защиты каждого метра территории, применяемая президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, позволяет российским войскам эффективно изматывать украинских солдат.

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#всу
#солдат
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Свердловский депутат Госдумы назвал нового врага у бойцов СВО
Свердловский депутат Госдумы Иванов заявил, что бойцы СВО страдают от комаров
04 июня 2024, 11:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участники спецоперации жалуются на многочисленных комаров. Об этом Иванов написал в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что в разговоре с героем ЛНР, председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным было установлено, что в настоящее время множество неудобств по всей линии фронта создают именно комары. После с депутатом связались сами участники специальной операции, которые сражаются на авдеевском направлении, они подтвердили слова Карякина.

Иванов подчеркнул, что в текущем году комаров особенно много. По этой причине для борьбы с насекомыми бойцам вышлют гуманитарный груз, куда войдет запас репеллентов.

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#лнр
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#спецоперация
#вс рф
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