Киев не скрывает подготовку терактов против России, заявила Захарова

15 октября 2025, 12:29

Захарова: говоря о Tomahawk, Киев не скрывает подготовку терактов против РФ

Мария Захарова (Фото: Телеграм/MariaVladimirovnaZakharova)

Украина не скрывает подготовку новых терактов против России с применением американских ракет дальнего действия Tomahawk. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





По ее словам, которые приводит РИА Новости, о намерениях Киева в своем видеообращении прямо сказал Владимир Зеленский. Он сообщил, что утвердил планы неких операций СБУ против РФ.

«Очевидно, они (планы — прим. ред.) были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет», — сказала Захарова.