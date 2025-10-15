Киев не скрывает подготовку терактов против России, заявила Захарова
Украина не скрывает подготовку новых терактов против России с применением американских ракет дальнего действия Tomahawk. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, о намерениях Киева в своем видеообращении прямо сказал Владимир Зеленский. Он сообщил, что утвердил планы неких операций СБУ против РФ.
«Очевидно, они (планы — прим. ред.) были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет», — сказала Захарова.Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Германия может передать Украине ракеты Taurus, если та получит от США крылатые ракеты Tomahawk.