Киев не скрывает подготовку терактов против России, заявила Захарова

Мария Захарова (Фото: Телеграм/MariaVladimirovnaZakharova)

Украина не скрывает подготовку новых терактов против России с применением американских ракет дальнего действия Tomahawk. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



По ее словам, которые приводит РИА Новости, о намерениях Киева в своем видеообращении прямо сказал Владимир Зеленский. Он сообщил, что утвердил планы неких операций СБУ против РФ.

«Очевидно, они (планы — прим. ред.) были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет», — сказала Захарова.
Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Германия может передать Украине ракеты Taurus, если та получит от США крылатые ракеты Tomahawk.
