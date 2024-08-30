«Принимает формы хвастовства»: Военэксперт про мародерство ВСУ и поощрение государством

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Россия фиксирует факты изнасилований и мародерства в ВСУ, сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, такие преступления украинских военных поощряются старшим командованием формирований ВСУ.
Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» заявил, что подобные преступления украинских бойцов, действительно, поощряются государством.
Он добавил, что на украинском сайте – аналоге российского «Avito» давались публикации о «добыче» товара.
По его словам, такая политика поддерживается на государственном уровне.
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«По поводу каких-то доплат сомнительно. Но надо понимать, что подобные действия, естественно, поощряются, и зачем проплачивать, если ты и так награбил, и никто в твою тему не влезает. По сути, это все проходило с 2014 года, когда крупнейшие почтовые частные операторы Украины «Нова Пошта» вывешивала объявления на временно оккупированных Киевом территориях ДНР о том, что холодильники в неразмороженном виде не принимаются к отправке. Это история на протяжение 10 лет идет постоянно, и в ВСУ это принимает формы хвастовства: кто больше украл, добыл и чего добил», — сказал эксперт.
Он добавил, что на украинском сайте – аналоге российского «Avito» давались публикации о «добыче» товара.
«Постоянно, на протяжение 10 лет, давались публикации добычи с Востока, начиная от бывшего употребления одежды дорогого класса (шуб, курток), заканчивая украшениями и прочим», — прокомментировал Владимир Рогов.
По его словам, такая политика поддерживается на государственном уровне.
«Ни одного суда, уголовного дела или расследования по данным преступлениям не было. И как только они становятся публичными, выходят в сферу информационной среды, сразу же перед Украиной ставится задача отработать эту тему в позитив, что это снято на киностудии «Мосфильм», что это российская пропаганда и ничего не имеет общего с действительностью», — заключил Рогов.
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Анастасия Бондарева