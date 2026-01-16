Принятие территориальных уступок не станет ключом к вступлению Украины в ЕС
Принятие территориальных уступок не станет ключом к вступлению Украины в Европейский союз. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Новиков считает, что Владимир Зеленский уже привык использовать переговорный процесс как инструмент торга. Один из сценариев предполагает готовность Киева пойти на территориальные уступки в обмен на конкретные решения со стороны Запада. В числе возможных требований может оказаться ускоренный приём оставшейся части Украины в ЕС. При этом депутат в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что согласие самого Евросоюза остаётся принципиальным и далеко не очевидным вопросом.
Парламентарий отметил, что Зеленский находится в сложной ситуации выбора. С одной стороны, он публично заявляет о невозможности прекращения сопротивления и отказа от прежних позиций. С другой — внешнее и внутреннее давление продолжает расти.
По словам Новикова, обострение социально-экономической обстановки может резко изменить ситуацию. Если недовольство внутри страны выйдет на улицы, это способно повлиять на решения украинского руководства и весь политический контекст вокруг конфликта.
