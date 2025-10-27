«Приползут обратно, потому что деньги кончатся»: Певцов раскритиковал покинувших РФ

27 октября 2025, 11:25

NEWS: Певцов раскритиковал покинувших РФ артистов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов резко высказался о деятелях культуры, покинувших страну после начала специальной военной операции.





На встрече со студентами ВГИКа в Москве он заявил, что многие из уехавших — «ждуны» и, по его мнению, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться.





«Те, которые поглупее, типа Хаматовой, уехали, что-то шипят, воняют. Потом приползут обратно, потому что деньги кончатся», — приводит слова парламентария NEWS.ru.

