«Приползут обратно, потому что деньги кончатся»: Певцов раскритиковал покинувших РФ
NEWS: Певцов раскритиковал покинувших РФ артистов
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов резко высказался о деятелях культуры, покинувших страну после начала специальной военной операции.
На встрече со студентами ВГИКа в Москве он заявил, что многие из уехавших — «ждуны» и, по его мнению, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться.
«Те, которые поглупее, типа Хаматовой, уехали, что-то шипят, воняют. Потом приползут обратно, потому что деньги кончатся», — приводит слова парламентария NEWS.ru.Певцов также отметил, что часть таких «ждунов» осталась в России и продолжает, по его словам, вредить стране, из‑за чего положительные изменения в культурной сфере идут медленно.
По его словам, среди тех, кто распределяет деньги на кино, тоже есть люди, которых он называет «ждунами» — им всё равно на страну и на тех, кто сражается и погибает. Они заботятся лишь о собственных доходах. Борьба с ними, добавил депутат, пока сложна, но возможна.