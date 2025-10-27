В Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус с пассажирами, погиб водитель
В Брянской области произошла трагедия. Дрон ВСУ атаковал микроавтобус, в котором находились мирные жители.
Инцидент случился в поселке Погар. В результате удара водитель погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения и оперативно доставлены в больницу.
Губернатор Александр Богомаз сообщил о происшествии в своем Telegram-канале. Он назвал атаку варварским актом и отметил, что действия украинских военных представляют собой терроризм. Медицинская помощь пострадавшим оказана незамедлительно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
