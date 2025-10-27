Достижения.рф

Окружение ВСУ в Купянске и Покровске, уничтожение почти 200 дронов в небе над РФ: последние новости СВО на 27 октября

Пока силы ПВО РФ отражали одну из самых массированных атак украинских дронов, российские военные закрепляли свои успехи на земле. За минувшие сутки на Харьковском, Покровском и Купянском направлениях отмечено значительное продвижение российских подразделений. Подробности о ситуации на фронте — в сводке «Радио 1».



Ночная атака БПЛА

В ночь на 27 октября силами противовоздушной обороны была отражена масштабная атака беспилотников. По информации Минобороны РФ, в воздушном пространстве над различными регионами страны нейтрализовано 193 украинских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 47 единиц. По сообщению губернатора Александра Богомаза, в результате атаки беспилотника по автомобилю с гражданскими лицами в поселке Погар погиб один человек.

Значительное число воздушных целей перехвачено над Калужской (42) и Московской (40) областями, при этом 34 БПЛА были сбиты на подлете к столице. В связи с воздушной угрозой было временно приостановлено авиасообщение в аэропортах Домодедово и Жуковский. Также удары ПВО зафиксированы над другими областями: Тульская область (32), Курская область (10), Орловская область (7), Ростовская и Воронежская области — по 4 БПЛА, Оренбургская и Тамбовская области — по 2 БПЛА, Белгородская, Липецкая и Самарская области — по 1 БПЛА.

Сумская область

Ситуация в Сумской области характеризуется активизацией боевых действий и нанесением ударов по военной инфраструктуре. ВС РФ продолжают продвижение на данном направлении, в то время как ВСУ ведут активную оборону. За минувшие сутки украинскими военными проведена одна контратака, в ходе которой штурмовая группа была уничтожена до 80%, оставшиеся военнослужащие ВСУ отступили на исходные позиции.

Харьковская область

Министерство обороны РФ заявило о взятии под полный контроль населенного пункта Тихое в Харьковской области. По данным ведомства, операция была тщательно спланирована и проведена неожиданно для украинских войск, которые не успели организовать сопротивление. Наступление велось силами штурмовых групп при поддержке бронетехники.

На участке фронта Меловое-Хатнее ВС РФ продвинулись на 400 метров вглубь лесопосадок. Артиллерийские расчеты ТОС-1А «Солнцепек» вели огонь по позициям 3-го отдельного механизированного батальона ВСУ, расположенным юго-западнее Бологовки. Российские военно-воздушные силы наносили удары по логистическим маршрутам противника в районе Колодезного.
Покровское направление

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, ВС РФ ведут активное наступление. По информации с мест, украинская группировка в районе Покровска и Мирнограда находится в оперативном окружении, и путей вывода войск для нее не намечается.

В районе ранее освобожденного поселка Луч наблюдается продолжение успешных действий. Вооруженные силы Российской Федерации, продвигаясь из этого района, штурмуют промышленную зону, расположенную на территории шахты в южной части Мирнограда. Севернее Покровска российские войска освободили Родинское, лишив украинские вооруженные силы важной дороги снабжения, ведущей на север.

Угледарское направление

На Угледарском участке фронта украинские подразделения продолжают попытки контратак в районе Полтавки, однако эти действия не приносят успеха и позиции российских войск остаются устойчивыми. По неподтверждённой информации, российские силы установили контроль над населённым пунктом Красногорское.

В то же время, операция по ликвидации группировки противника в так называемом «кармане» в районе Приволья, на правом берегу реки Янчур, завершена — территория полностью зачищена. Продолжаются ожесточённые бои на юго-восточных подступах к Егоровке. Подразделениям российской армии удалось продвинуться и закрепиться на окраинах Новоалександровки.

Константиновское направление

На Константиновском направлении отмечается активизация российских частей в восточной части Константиновки, однако пока рано говорить о полном закреплении в этом районе. Южнее, в районе Иванополья, ситуация остаётся напряжённой — ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак с целью вернуть утраченные ранее позиции.

Купянское направление

ВС РФ взяли в тактическое окружение город Купянск. В «котле» оказалось до пяти тысяч украинских военнослужащих. Российские войска установили прямой визуальный контакт с противником и ведут его уничтожение. Для блокированной группировки было предложено сложить оружие и сдаться в плен. Перед окружением российские подразделения освободили и зачистили населенные пункты Бологовка и Куриловка к северу от Купянска. Это позволило наладить эффективное тыловое обеспечение: ротацию, эвакуацию раненых и доставку боеприпасов.

Положение украинской стороны: Украинская сторона, по заявлениям российских экспертов, пытается отвести войска с левого берега реки Оскол, однако сталкивается с трудностями, в том числе с запретом на оставление техники. Сообщается, что 114-я бригада теробороны ВСУ понесла существенные потери и утратила боеспособность
