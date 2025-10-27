Силы ПВО за ночь сбили над Россией 193 украинских беспилотника

27 октября 2025, 07:29

Фото: Медиасток.рф

Ночью российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 193 беспилотника ВСУ. Основные действия развернулись над несколькими регионами. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.