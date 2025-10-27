Достижения.рф

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 193 украинских беспилотника

Ночью российские средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали 193 беспилотника ВСУ. Основные действия развернулись над несколькими регионами. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.



В Брянской области сбили 47 дронов, а над Калужской областью нейтрализовали 42. Московский регион также оказался под угрозой: 40 БПЛА попытались атаковать, из которых 34 летели прямо на столицу.

Тульская область столкнулась с 32 дронами, а Курская — с 10. В Орловской области уничтожили 7 беспилотников, в Ростовской и Воронежской — по 4. Также сбили 2 дрона над Оренбургской и Тамбовской областями. В Белгородской, Липецкой и Самарской областях нейтрализовали по одному беспилотнику.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

