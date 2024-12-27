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«Притворился мёртвым»: Боец ВС РФ схитрил и смог выбраться из окружения ВСУ

Боец ВС РФ десять дней притворялся мёртвым, чтобы выбраться из окружения ВСУ
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Боец ВС РФ из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ в Курской области при выполнении боевого задания, однако смог выбраться живым, благодаря смекалке и огромному желанию жить.
По данным RT, все попавшие в окружение противника бойцы ВС РФ погибли, кроме «Кузбасса». Однако он получил контузию, а боевики ВСУ, проводившие зачистку подумали, что он погиб.

«Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землёй и не шевелился», — рассказал 29-летний военный.



Следующие 10 дней он продолжал притворяться мёртвым. Как-то рядом с ним упала граната, но не взорвалась. После череды везений боец твердо решил выбраться живым.

«Я сам себя подбадривал. Понимал, как мне повезло, что я дышу и этот шанс нельзя упустить. Помогали мысли о семье. Я им обещал вернуться», — рассказывает «Кузбасс».

По его словам, украинцы активно патрулировали местность, где он лежал. Ночью он менял положение и мог поесть. Питался он шоколадом и остатками сухпайков, пил из лужи.

Он понимал, что необходимо что-то предпринимать ради спасения. От холода болели ноги, согреться не было возможности, а голова сильно болела. На пятые сутки боевики ВСУ перестали проявлять активность, и российский боец начал искать способ связаться со своими.

Ему удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки. На девятые сутки он смог выйти на связь со своим подразделением и сообщить, что живой. Тогда ему скинули координаты, по которым «Кузбасс» мог ориентироваться, а ночью вышел до точки эвакуации. Рация к тому моменту села, но был телефон. Путь в восемь километров занял 10 часов. По пути боец прятался от беспилотников, шел в резиновых тапочках по снегу.

Из точки эвакуации военного отвезли в полевой госпиталь, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас «Кузбасс» вспоминает, что в плен сдаваться не хотел и планировал в случае обнаружения противником отстреливаться до конца.

«Видите, как получилось. Значит, помирать мне ещё рановато», — решил российский боец.

По словам медика с позывным «Батя», сейчас «Кузбасс» лечится, чувствительности в ногах еще мало, но он полностью восстановится, нужно время.

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В зоне СВО погиб комбат с позывным «Сатурн»
27 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/nga

В зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. Помнить и мстить за тебя», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли при выполнении боевых задач в зоне проведения российской спецоперации.

Ранее стало известно, что боец ВС РФ из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ в Курской области при выполнении боевого задания, однако смог выбраться живым, благодаря смекалке и огромному желанию жить.

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В Подмосковье школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей
В Балашихе школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей
27 декабря 2024, 14:16

Фото: iStock/hxdbzxy

В подмосковной Балашихе ученицы 9 класса школы №1 приняли участие в двухчасовом мастер-классе по изготовлению окопных свечей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мероприятие прошло в фонде «Защита» и стало инициативой самих школьниц, которые захотели сделать новогодний подарок для бойцов специальной военной операции.

После основных учебных занятий девятиклассницы отправились в фонд с двумя пересадками, чтобы своими руками создать полезные для солдат изделия. В школе подчеркнули, что девочки осознают важность своего участия.

Заместитель директора школы по воспитательной работе отметила, что планируется наладить процесс изготовления окопных свечей и маскировочных сетей непосредственно в стенах учебного заведения.

«У нас есть мечта установить станок для плетения маскировочных сетей и организовать производство свечей прямо в школе. Мы хотим, чтобы это стало нормой для наших учеников», — рассказала она.

В ближайших планах школы — создание волонтерских отрядов в каждом классе и составление графика мероприятий, направленных на помощь фронту.

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Суд отправил под арест жителя Сахалина за сотрудничество с СБУ
27 декабря 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На Сахалине сотрудники регионального управления ФСБ задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Сахалинской области. Установлено, что мужчина установил контакт в Сети с представителем СБУ и выполнял задание кураторов по сбору стратегически важной информации и фотоматериалов о Вооруженных силах России. Для этого он направился в Белгородскую область.

Собранную информацию сахалинец передавал в СБУ с помощью мессенджеров. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России — сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Сахалинец заключен под стражу. Следствие по делу продолжается.

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#белгородская область
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В ВСУ рассказали, как ТЦК выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках»
Боец ВСУ Черный: ТЦК выполняют план благодаря «алкоголикам на лавочках»
27 декабря 2024, 14:11

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) иногда выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках». Об этом сообщил боец ВСУ Антон Черный, чьи слова привод местное издание ТСН.
Он заявил, что сталкивался с ситуациями, когда алкоголь становится элементом контроля. Если выпивший человек вдруг «проштрафился», то он уже находится под контролем. Боец предположил, что и само командование ВСУ может само провоцировать такие моменты, чтобы оказывать влияние на личный состав.

Черный отметил, что такой способ покрывать план по мобилизации является самым простым путём для «получения премий» сотрудниками военкоматов.

Также боец подчеркнул, что военкомы не останавливают на дорогах дорогие автомобили в рамках выполнения плана.

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В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю
МО РФ: за неделю в зоне СВО сдался в плен 51 солдат ВСУ
27 декабря 2024, 13:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

ВС РФ за минувшую неделю взяли в плен 51 украинского военного на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Минобороны России.
Отмечается, что такое число бойцов ВСУ сдались в плен в период с 21 по 27 декабря.

Иные подробности оборонным ведомством не приводятся.

На прошлой неделе сообщалось о взятии в плен 59 боевиков ВСУ.

Ранее в этот день сообщалось, российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов по энергетическим объектам на территории Украины.

Также ВС РФ освободили населённые пункты Загрызово и Лозовая в Харьковской области.

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#военные
#вс рф
#минобороны рф
#всу
#сво
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Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow
МО РФ: средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow за неделю
27 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/aapsky

Российские средства ПВО за неделю уничтожили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства. Об этом проинформировало МО РФ.
Кроме того, в ходе операций были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в Дагестане женщины отправились на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области 600 солдат за последние сутки
27 декабря 2024, 13:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области составили порядка 600 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию курского приграничья.
«За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожено 20 автомобилей и семь артиллерийских орудий противника.

По данным российского Минобороны, общие потери противника с момента вторжения в Курскую область составили 44 570 человек. Операция по разгрому ВСУ в Курской области продолжается.

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#всу
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В Дагестане женщины отправились на СВО, прощание с ними сняли на видео
27 декабря 2024, 13:29

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В Махачкале сняли на видео прощание с шестью женщинами, которые ушли на специальную военную операцию (СВО). Ролик был опубликован в Telegram-канале «Тут Дагестан | Новости Дагестана».
Известно, что эти женщины были фигурантками уголовных дел и до недавнего времени находились в следственном изоляторе. 26 декабря стало известно об их решении подписать контракты с Министерством обороны России, что стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим заключение контрактов на этапе предварительного следствия.


На видеозаписи одна из женщин, снимающая прощание, пожелала удачи своим сокамерницам, которые уже были одеты в камуфляж.

«Вот так — у нас женщины тоже на СВО уходят», — прокомментировала она происходящее.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#женщины
#сво
#всу
#вс рф
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ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области
27 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ за минувшую неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что активными наступательными действиями подразделений группировки войск «Запад» в период с 21 по 27 декабря были взяты под контроль населённые пункты Загрызово и Лозовая в Харьковской области.

Также в сводке оборонного ведомства указано, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и боевой технике девяти бригад ВСУ и отразили 25 контратак украинских штурмовых групп.

В результате активных боевых действий противник потреля свыше 3080 военных, три танка, включая немецкий Leopard, три бронетранспортёра, в том числе два американских М113, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, 24 из которых западного производства. Также были уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

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