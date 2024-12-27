«Притворился мёртвым»: Боец ВС РФ схитрил и смог выбраться из окружения ВСУ

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Боец ВС РФ из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ в Курской области при выполнении боевого задания, однако смог выбраться живым, благодаря смекалке и огромному желанию жить.
По данным RT, все попавшие в окружение противника бойцы ВС РФ погибли, кроме «Кузбасса». Однако он получил контузию, а боевики ВСУ, проводившие зачистку подумали, что он погиб.
Следующие 10 дней он продолжал притворяться мёртвым. Как-то рядом с ним упала граната, но не взорвалась. После череды везений боец твердо решил выбраться живым.
По его словам, украинцы активно патрулировали местность, где он лежал. Ночью он менял положение и мог поесть. Питался он шоколадом и остатками сухпайков, пил из лужи.
Он понимал, что необходимо что-то предпринимать ради спасения. От холода болели ноги, согреться не было возможности, а голова сильно болела. На пятые сутки боевики ВСУ перестали проявлять активность, и российский боец начал искать способ связаться со своими.
Ему удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки. На девятые сутки он смог выйти на связь со своим подразделением и сообщить, что живой. Тогда ему скинули координаты, по которым «Кузбасс» мог ориентироваться, а ночью вышел до точки эвакуации. Рация к тому моменту села, но был телефон. Путь в восемь километров занял 10 часов. По пути боец прятался от беспилотников, шел в резиновых тапочках по снегу.
Из точки эвакуации военного отвезли в полевой госпиталь, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас «Кузбасс» вспоминает, что в плен сдаваться не хотел и планировал в случае обнаружения противником отстреливаться до конца.
По словам медика с позывным «Батя», сейчас «Кузбасс» лечится, чувствительности в ногах еще мало, но он полностью восстановится, нужно время.
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«Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей и хохлятская речь. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землёй и не шевелился», — рассказал 29-летний военный.
Следующие 10 дней он продолжал притворяться мёртвым. Как-то рядом с ним упала граната, но не взорвалась. После череды везений боец твердо решил выбраться живым.
«Я сам себя подбадривал. Понимал, как мне повезло, что я дышу и этот шанс нельзя упустить. Помогали мысли о семье. Я им обещал вернуться», — рассказывает «Кузбасс».
По его словам, украинцы активно патрулировали местность, где он лежал. Ночью он менял положение и мог поесть. Питался он шоколадом и остатками сухпайков, пил из лужи.
Он понимал, что необходимо что-то предпринимать ради спасения. От холода болели ноги, согреться не было возможности, а голова сильно болела. На пятые сутки боевики ВСУ перестали проявлять активность, и российский боец начал искать способ связаться со своими.
Ему удалось найти рацию и пауэрбанк для ее зарядки. На девятые сутки он смог выйти на связь со своим подразделением и сообщить, что живой. Тогда ему скинули координаты, по которым «Кузбасс» мог ориентироваться, а ночью вышел до точки эвакуации. Рация к тому моменту села, но был телефон. Путь в восемь километров занял 10 часов. По пути боец прятался от беспилотников, шел в резиновых тапочках по снегу.
Из точки эвакуации военного отвезли в полевой госпиталь, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас «Кузбасс» вспоминает, что в плен сдаваться не хотел и планировал в случае обнаружения противником отстреливаться до конца.
«Видите, как получилось. Значит, помирать мне ещё рановато», — решил российский боец.
По словам медика с позывным «Батя», сейчас «Кузбасс» лечится, чувствительности в ногах еще мало, но он полностью восстановится, нужно время.
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Элина Позднякова