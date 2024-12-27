В Дагестане женщины отправились на СВО, прощание с ними сняли на видео

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
В Махачкале сняли на видео прощание с шестью женщинами, которые ушли на специальную военную операцию (СВО). Ролик был опубликован в Telegram-канале «Тут Дагестан | Новости Дагестана».
Известно, что эти женщины были фигурантками уголовных дел и до недавнего времени находились в следственном изоляторе. 26 декабря стало известно об их решении подписать контракты с Министерством обороны России, что стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим заключение контрактов на этапе предварительного следствия.
На видеозаписи одна из женщин, снимающая прощание, пожелала удачи своим сокамерницам, которые уже были одеты в камуфляж.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На видеозаписи одна из женщин, снимающая прощание, пожелала удачи своим сокамерницам, которые уже были одеты в камуфляж.
«Вот так — у нас женщины тоже на СВО уходят», — прокомментировала она происходящее.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова