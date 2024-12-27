Боец СВО с перебитой рукой в одиночку 12 дней оборонял опорник в ДНР

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Раненый участник СВО почти две недели в одиночку оборонял опорный пункт. Об этом его сослуживец с позывным Кучер рассказал в беседе с RT.
Отмечается, что эта история произошла в ходе штурма города Курахово в ДНР. Боец на протяжении 12 дней удерживал занятую позицию, отражая попытки боевиков ВСУ выбить его из укрытия.
Собеседник RT рассказал, что у военного была перебита кость на руке, а осколки разорвавшихся снарядов посекли ноги. Однако, несмотря на ранения, ему удалось удерживать опорный пункт, а затем вернуться к своим после получения соответствующего приказа.
Ранее командир разведывательной группы батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о снайперских дуэлях, которые нередко происходят в Курской области.
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Собеседник RT рассказал, что у военного была перебита кость на руке, а осколки разорвавшихся снарядов посекли ноги. Однако, несмотря на ранения, ему удалось удерживать опорный пункт, а затем вернуться к своим после получения соответствующего приказа.
Ранее командир разведывательной группы батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о снайперских дуэлях, которые нередко происходят в Курской области.
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Анастасия Чинкова