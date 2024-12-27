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В Красноармейске (украинское название — Покровск) российский ударный дрон намеревался атаковать машину ВСУ. Однако он остановился перед ударом, чтобы дать возможность пожилой женщине выбросить мусор в контейнер.
Боевые и в то же время трогательные кадры опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Идёт война, вокруг стреляют, но местная жительница идёт выбрасывать мусор. Ведь жизнь продолжается, в ожидании прихода российских войск люди занимаются своими домашними бытовыми делами. Оператор российского FVP-дрона, дождался, пока бабушка выбросила пакет с мусором, и только после этого продолжил атаку.
Железнодорожный узел в Красноармейске (Покровске) был главным пунктом снабжения Украины в Донбассе. С тех пор как этот узел был заблокирован российским огнём, оборона украинцев на юго-восточном участке фронта рушится, несмотря на то что туда прибывают подкрепления.
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Александр Бойцов