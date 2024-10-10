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Призывал к убийству курян: в России объявили в розыск бывшего футболиста Алиева

МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста Алиева после призыва убивать курян
10 октября 2024, 13:45
Фото: istockphoto/???? ??????

Фото: istockphoto/???? ??????

МВД России объявило в розыск бывшего футболиста ФК «Локомотив» и сборной Украины Александра Алиева. Об этом со ссылкой на базу данных ведомства сообщает РИА Новости. Статья, по которой уроженца Хабаровска объявили в розыск, не называется.
Агентство отмечает, что карточка Алиева появилась в базе розыска МВД РФ с подписью:
«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК»


Стоит отметить, что ранее сообщалось о публикации Алиевым видео, где он призывал боевиков ВСУ устраивать расправу над жителями Курской области. Столичное управление СКР сообщало о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму.

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#ук
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#новости
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Стало известно, для чего Украина пытается в конфликт Белоруссию
Алаудинов: Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию ради вовлечения НАТО
10 октября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/ffikretow

Украина провокациями пытается втянуть в конфликт Белоруссию, чтобы добиться вовлечения в боевые действия блока НАТО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью телеканалу «Беларусь-1». По его словам, политика Киева в этом вопросе схожа с действиями Израиля, который провоцирует Иран.
«Получается, что если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и с Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО. А Россия вынуждена будет однозначно еще и против блока НАТО», — отметил он.
Алаудинов пояснил, что при войне с Белоруссией и Россией одновременно Украина сможет вовлечь в конфликт и блок НАТО, так изображая жертву, сможет «сыграть, как говорится, на публику».
«Они пытаются, как сегодня Израиль всяческими своими усилиями пытается в войну втянуть Иран, <…> точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: «Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!» — то есть, там очень большая игра для того, чтобы сыграть, как говорится, на публику», — считает командир «Ахмата».
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Песков назвал сообщения об отправке военных КНДР на СВО «уткой»
10 октября 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» информацию о возможном участии военнослужащих КНДР в российской спецоперации, передает РИА Новости.
Напомним, накануне агентство Ренхап со ссылкой на главу Минобороны Южной Кореи Ким Ё Хён сообщило, что Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооружённых сил на Украину для оказания поддержки России.

Он отметил, что такой сценарий вероятен, поскольку Москва и Пхеньян подписали взаимный договор, который похож на военный союз, что позволяет КНДР отправить свои войска на помощь ВС РФ.


«Это похоже на очередную утку информационную», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин, также заявлял, что Москва не просила КНДР задействовать северокорейских военных в СВО, поскольку в этом нет никакой необходимости.

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В ОП Украины отрицают, что Зеленский готов к заморозке войны по линии фронта
10 октября 2024, 13:02

Советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что Украина готова к заморозке войны по линии фронта в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Напомним, ранее итальянское издание Corriere della Sera писало, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада.

По словам Литвина, Украина согласится только на полный вывод российских войск за пределы границы страны, что отражено в «формуле мира» Зеленского.

«Это неправда. У нас есть «формула мира», там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины», — заявил Литвин.

По его словам, «план победы» Зеленского будет на днях представлен руководствам Британии, Франции, Италии и Германии. Этот документ является инструментом, который станет шагом к реализации «формулы мира», пояснил Литвин.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: бойцы ВС РФ ликвидировали два ЗРК Patriot в зоне СВО
10 октября 2024, 12:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot ликвидировали бойцы ВС РФ в зоне спецоперации на Украине. Об этом доложили в Минобороны РФ.
Как пояснили в оборонном ведомстве, их стоимость оценивается в десять миллионов долларов каждый, что в пересчете на рубли составляет почти два миллиарда.

Военные добавили, что по целям работали оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетчики, а также артиллерия.

«…Поражены кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 (…), а также скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе», — резюмировали в Минобороны.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

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Штурмовики ВС РФ обнаружили страшную находку у ВСУ в ДНР
Военкор Татаринов: ВС РФ нашли у ВСУ человеческие зубы в Новоалександровке в ДНР
10 октября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Штурмовики ВС РФ группы «Центр» «Бешеные псы» нашли у боевиков ВСУ человеческие зубы в Новоалександровке Донецкой народной республики. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военкор Руслан Татаринов. Он уточнил, что золотые зубы неонацисты выбивали у мертвых гражданских.
«Имущество» обнаружили в мастерской дронов. Кроме того, там нашли вооружения. В частности, речь идет о термобарических боеприпасах и запалах.

Перед этим сообщалось, что танк Т-72Б3М, который победил в танковом биатлоне, выдержал 19 попаданий за один бой в зоне спецоперации.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет своих целей.

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Подбил украинский вертолет: почему пулемет «Корд» называют лучшим в мире и что о нем известно
10 октября 2024, 12:35

Фото: Минобороны России

Пулемет «Корд» — это крупнокалиберное оружие, предназначенное для борьбы с легкобронированными целями, воздушными десантами в воздухе, открыто расположенной живой силой и другими задачами.
Основные характеристики пулемета, его преимущества и почему он считается одним из лучших в своем классе — в материале «Радио 1».

История создания «Корда»

Фото: Минобороны России

«Корд» — мощный пулемет, который широко используется в современной армии и силовых структурах. История его создания началась в конце XX века, когда возникла необходимость в разработке нового высокоэффективного крупнокалиберного пулемета для замены устаревшего «Утеса».

За время своего существования пулемет «Утес» применялся в различных военных конфликтах. Он использовался в Афганской войне (1979–1989), войне в Персидском заливе, иракской войне, а также во многих других военных столкновениях на территории бывшего СССР.

Поскольку «Утес» производили на Украине и в Казахстане, после распада Советского Союза в России возникла острая необходимость создать новый крупнокалиберный пулемет для Вооруженных Сил РФ. Производство нового оружия больше не должно было зависеть от республик бывшего СССР.

За создание нового пулемета взялись специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Они поставили перед собой задачу разработать оружие, которое бы превосходило «Утес» по многим параметрам: скорострельности, дальности стрельбы, точности и надежности.

В результате долгих исследований и испытаний в конце 1990-х был создан пулемет «Корд», который превзошел все ожидания. Он был оснащен новым стволом с улучшенными характеристиками, что позволило увеличить дальность стрельбы и снизить вероятность перегрева. Кроме того, «Корд» получил более совершенную систему охлаждения, которая обеспечила стабильную работу оружия даже при интенсивной стрельбе.

Пулемет «Корд»: характеристики и фото

Фото: Минобороны России

Калибр: 12,7 мм.
Масса: 25,5 кг (без ленты и коробки).
Длина: 1980 мм.
Длина ствола: 1060 мм.
Темп стрельбы: 600–750 выстрелов в минуту.
Начальная скорость пули: 820–860 м/с.
Прицельная дальность: 2000 метров.

Пулемет оснащен ленточным питанием и имеет возможность использования лент как с левой, так и с правой стороны. Это обеспечивает удобство и гибкость при эксплуатации.

Почему считается лучшим

Фото: Минобороны России

Пулемет «Корд» обладает уникальными легкостью и универсальностью, превосходя многие зарубежные аналоги, и поэтому считается одним из лучших в мире в своем классе.

«Корд» может вести огонь со снайперской точностью при высоком темпе стрельбы благодаря специально разработанному стволу. Это одна из главных особенностей пулемета. Он способен эффективно поражать как живую силу противника, так и бронетехнику и авиацию.

Еще одно преимущество «Корда» — высокая скорострельность и большой запас боекомплекта. Экипаж танка или пулеметный расчет могут длительное время вести интенсивный огонь без перезарядки, что делает этот пулемет особенно эффективным в условиях активных боевых действий.

Принцип работы пулемета

Фото: Минобороны России

Инженеры завода ЗИД разработали крупнокалиберный пулемет «Корд» с учетом современных требований и потребностей армии. Пулемет имеет калибр 12,7 миллиметра и может питаться лентой как справа, так и слева.

Одной из особенностей «Корда» является уникальный ствол, который позволяет вести пулеметный огонь с высокой точностью, сравнимой со снайперской. Это достигается за счет специальной конструкции ствола, которая предотвращает его деформацию при стрельбе.

При стрельбе из обычного автоматического оружия ствол разогревается, что приводит к его деформации и снижению точности стрельбы. Однако в «Корде» инженеры завода ЗИД предусмотрели схему, при которой ствол разогревается равномерно, что исключает деформацию и «провисание».

Какие задачи выполняет пулемет «Корд»

Пулемет «Корд» быстро завоевал популярность среди военных и силовых структур благодаря своей высокой эффективности и надежности. Он используется для борьбы с легкобронированными целями, огневой поддержки пехоты, а также для защиты важных объектов.

Сегодня «Корд» продолжает совершенствоваться. Специалисты постоянно работают над улучшением его характеристик и повышением надежности. Это позволяет сохранять его актуальность и эффективность в современных условиях боевых действий.

Особенности «Корда»

Фото: Минобороны России

«Корд» — это крупнокалиберный пулемет для борьбы с легкобронированными целями, десантом, живой силой и прочим. От собратьев его отличают следующие особенности:

Высокая точность и эффективность

Благодаря высокой начальной скорости пули и прицельной дальности, пулемет «Корд» обеспечивает высокую точность стрельбы и эффективность поражения целей. Это делает его незаменимым оружием в различных боевых ситуациях.

Универсальность

Пулемет может использоваться для различных задач, включая борьбу с легкобронированными целями, воздушными десантами и живой силой. Это расширяет его область применения и делает его более востребованным в военных конфликтах.

Прочность и надежность

«Корд» изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его прочность и надежность в эксплуатации. Это позволяет ему выдерживать интенсивное использование и сохранять работоспособность в различных условиях.

Возможность установки на различные типы техники

Пулемет может быть установлен на различные типы военной техники, что расширяет его применение. Это позволяет использовать оружие в составе боевых машин и других средств передвижения.

Фото: Минобороны России

Удобство использования

Пулемет имеет удобную конструкцию, которая облегчает его эксплуатацию и обслуживание. Это включает в себя простоту перезарядки, смену ствола и другие операции, необходимые для поддержания оружия в рабочем состоянии.

Возможность использования в различных условиях

Пулемет «Корд» может использоваться в различных климатических условиях и на разных типах местности. Это делает его подходящим для использования в различных регионах и условиях боевых действий.

Совместимость с различными типами боеприпасов

Пулемет может использовать различные типы боеприпасов, что расширяет его возможности. Это позволяет адаптировать оружие под конкретные задачи и условия боя.

Низкая отдача

Благодаря продуманной конструкции, пулемет имеет низкую отдачу, что облегчает управление им. Это снижает усталость стрелка и позволяет ему более точно прицеливаться.

Пулемет «Корд» на СВО

Фото: Минобороны России

Пулемет «Корд» уже успел себя хорошо зарекомендовать и в зоне СВО. К примеру, 9 марта 2023 года российские бойцы ВДВ в Луганской Народной Республике шквальным огнем из этого оружия заставили отступить отряд боевиков ВСУ, когда получили информации об их приближении от разведки.

Через пару неделю Минобороны России показало видео с работой из «Корда» в зоне СВО. В главной роли снова были десантники. Массированным огнем они подавили наступление ВСУ, вынудив их отступить от российских позиций.

Об уникальности «Корда» рассказывал однажды и боец с позывным «Феникс». В первые месяцы начала СВО он смог подбить из этого пулемета украинский вертолет.
«Ребята начали бить по десанту из автоматов, а я пристроил “машину” на толстую ветку и начал отрабатывать по вертолету. Издырявил его всего, но он ушел, бросив десант», — делился военный.
Опыт проведения СВО также показал, что «Корд» без каких-либо трудностей «прошивает» насквозь легкобронированную технику, уничтожает навесное оборудование у танков, выводит из строя их гусеницы. Справедливости ради, стоит отметить, что для борьбы со столь серьезным противником, пулеметчикам приходится подбираться к танкам на опасно близкое расстояние.

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В зоне СВО погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер»
10 октября 2024, 12:29

Фото: iStock/inga

В зоне проведения специальной военной операции погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер». Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Погиб наш дорогой брат «Киллер». Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал. Пусть Аллах примет твою шахаду», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил подробности гибели военного.

Напомним, подразделения спецназа «Ахмат» принимают участие в освобождении Курской области от боевиков, а также действуют в районе Часова Яра в ДНР.

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#telegram
#всу
#сво
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Стало известно, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
Bloomberg: США считают, что ВСУ смогут удерживать курские территории месяцы
10 октября 2024, 12:29

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В США утверждают, что украинские войска могут сохранять контроль над некоторыми территориями в Курской области по крайней мере несколько месяцев. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Уточняется, что ВСУ имеют более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов после месяцев дефицита, что стало возможно благодаря украинским союзникам. Согласно информации источника, наибольшую помощь оказали Соединенные Штаты, Франция и Чехия.

В настоящее время Киев пытается определить, как обороняться в зимний период, а также начинает планировать военные действия на следующий год.

Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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#всу
#киев
#спецоперация
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На Западе раскрыли число произведенных за 14 лет в России истребителей Су-57
The Telegraph: в России за 14 лет произвели более 30 стелс-истребителей Су-57
10 октября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/TebNad

В России за 14 лет произвели немногим более 30 малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57, третья часть которых являются испытательными образцами. Об этом заявил обозреватель западного издания The Telegraph Дэвид Акс. По его словам, Россия отстает от США в производстве стелс-истребителей из-за санкций.
По информации Акса, основные конкуренты Су-57 — это американские F-22 и F-35, которые производит Lockheed Martin, а также боевые самолеты KF-21 южнокорейской Korean Aerospace Industries.

В публикации утверждается, что Штаты ежегодно выпускают около 150 самолетов F-35, что в пять раз больше российских показателей производства истребителей пятого поколения. Одним из факторов, которые привели к такому разрыву, автор называет технологические санкции.

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#сша
#санкции
#самолёты
#сво
#всу
#истребитель
#вс рф
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