Призывал к убийству курян: в России объявили в розыск бывшего футболиста Алиева

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МВД России объявило в розыск бывшего футболиста ФК «Локомотив» и сборной Украины Александра Алиева. Об этом со ссылкой на базу данных ведомства сообщает РИА Новости. Статья, по которой уроженца Хабаровска объявили в розыск, не называется.
Агентство отмечает, что карточка Алиева появилась в базе розыска МВД РФ с подписью:
Стоит отметить, что ранее сообщалось о публикации Алиевым видео, где он призывал боевиков ВСУ устраивать расправу над жителями Курской области. Столичное управление СКР сообщало о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму.
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«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК»
Стоит отметить, что ранее сообщалось о публикации Алиевым видео, где он призывал боевиков ВСУ устраивать расправу над жителями Курской области. Столичное управление СКР сообщало о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму.
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Данил Пономарев