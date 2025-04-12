Володин: поддерживающие нацистов лидеры Европы страдают исторической амнезией

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что у России действительно есть планы создать буферную зону в Сумской области и окружить областной центр. Таким образом он прокомментировал сообщение «Би-би-си» о соответствующих планах ВС РФ. По мнению депутата, помимо Сумской области в нее должны войти еще несколько украинских регионов.