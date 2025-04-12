Вячеслав Володин (фото: kremlin.ru)
Лидеры стран Европы, которые поддерживают нацистов киевского режима, видимо, страдают исторической амнезией в прогрессирующей форме. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В канале «Специально для RT» председатель нижней палаты российского парламента заметил, что особенно лицемерно выглядят решения властей Германии, которые отказываются допускать представителей России и Беларуси к памятным мероприятиям в ФРГ к 80-летию окончания Второй мировой войны.
Володин подчеркнул, что Россия не допустит переписывания истории и сделает все, чтобы потомки знали о подвиге и героизме предков. Великая Отечественная война имеет особое значение для РФ, добавил он, так как миллионы советских граждан сгинули в нацистских концлагерях.
Лукашенко оценил шансы вступления Украины в ЕС
На Украине заявили о скором продлении военного положения
Россия передает США данные о нарушении Киевом месячного моратория на удары
Володин подчеркнул, что Россия не допустит переписывания истории и сделает все, чтобы потомки знали о подвиге и героизме предков. Великая Отечественная война имеет особое значение для РФ, добавил он, так как миллионы советских граждан сгинули в нацистских концлагерях.
«80 лет назад, когда до полного разгрома фашизма оставались считаные недели, никому и в голову не могло прийти, что Победа, которая досталась нам ценой 27 млн жизней, спустя десятилетия станет объектом циничных спекуляций со стороны европейских политиков», — обратил внимание спикер Госдумы.Читайте также:
Лукашенко оценил шансы вступления Украины в ЕС
На Украине заявили о скором продлении военного положения
Россия передает США данные о нарушении Киевом месячного моратория на удары
Данил Пономарев