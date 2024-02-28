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Шойгу поручил ускорить сроки передачи военной техники в ВС РФ

28 февраля 2024, 16:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поручил ускорить поставки вооружений в ВС РФ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Шойгу отметил, что здесь производится большое число военной техники, в том числе реактивная и ствольная артиллерия, а также средства контрбатарейной борьбы.

«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года», - говорится в сообщении Минобороны РФ.


Шойгу также добавил, что ранее президент России Владимир Путин принял решение о подготовке графика, а также некоторых поручений. По словам министра обороны, график соблюдается. Однако добавил, что еще необходимо обсудить оптимизацию графики передачи вооружения и военной техники так, чтобы перенести поставки со второго полугодия на первое.

Кроме того, Шойгу отметил, что производство отдельных видов вооружений удалось сократить от 6-8 месяцев до полутора.

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Очередной беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области
В Минобороны РФ заявили о втором битом беспилотнике в Белгородской области
28 февраля 2024, 17:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Уже второй украинский беспилотник сбит в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область. Беспилотник был сбит в районе 16.00 28 февраля.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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МО: Российская ПВО пресекла атаку ВСУ на Белгородскую область
28 февраля 2024, 16:44

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО пресекла попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что система противовоздушной обороны отразила атаку беспилотника на Белгородскую область.

При этом, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка. Дрон-камикадзе попал прямо по автомобилю КАМАЗ, однако, к счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

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#белгород
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Солдат ВСУ рассказал о дальнейших планах армии на СВО
Солдат ВСУ Гудыменко: Украина будет отступать из-за медленной помощи Запада
28 февраля 2024, 16:31

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ будут вынуждены отступать, так как происходят заминки в военных поставках со стороны Запада. Об этом сообщил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко в интервью YouTube-каналу «Сейчас».
По его словам, кроме проблем с вооружением, на Украине также наблюдаются сложности с мобилизацией. Эти факторы могут повлиять на дальнейшую ситуацию в зоне СВО, и вынудят ВСУ отступить, пояснил Гудыменко. Бывший украинский военнослужащий также обратил внимание на необходимость укрепления обороны и выразил уверенность в том, что ВС РФ продолжат наступление.

Гудыменко также призвал дальше оказывать давление на Запад для скорейшего возобновления военных поставок Киеву.

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#запад
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Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Тишанка
28 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

Украинские войска нанесли удар по селу Тишанка в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор. Есть повреждение линии электропередачи», — сообщил губернатор.

По словам Гладкова, после этого украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. В машине выбиты стёкла, однако, к счастью, никто не пострадал.

Глава Белгородской области подчеркнул, что оперативные и аварийные службы продолжают свою работу на месте происшествия и вскоре приступят к ликвидации последствий.

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#всу
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Forbes: ВСУ могут лишиться снарядов к западным системам ПВО NASAMS и Patriot
28 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/vadimrysev

Совсем скоро ВСУ могут остаться без ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Такие данные приводит Forbes.
«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — говорится в статье.

Издание считает, что ВСУ могли передвинуть все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы иметь возможность противостоять российской авиации. При этом ЗРК используют американские ракеты, однако их поставок не было с декабря прошлого года.

Кроме того, автор статьи напомнил, что армия России уничтожила уже батарею норвежскую NASAMS, о чем и сообщило Минобороны РФ в прошедшей понедельник. Также напоминается на прошлой неделе российским военным удалось уничтожить комплекс ПВО Patriot.

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«В самых жестоких сражениях»: В США раскрыли, чем занимаются наёмники на Украине
WP: На Украине воюют более 20 тысяч иностранных наемников 50 национальностей
28 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

За украинскую армию воюют более 20 тысяч иностранных наёмников, об этом сообщили в американском издании The Washington Post.
Как отметили в СМИ, в настоящий момент на стороне Вооружённых сил Украины воюют более 20 тысяч иностранных наёмников, которые принадлежат к 50 национальностям.

Крупнейшие союзники Украины, такие как США, Британия и Франция, направили в зону спецоперации спецназовцев и военных советников, которые выполняют, в том числе, работу шпионов.

«Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях», — подчеркнул автор статьи.

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ВС РФ находят нераспакованное западное оружие при освобождении Донбасса
28 февраля 2024, 15:22

Фото: iStock/Diy13

Российские военные в освобождённых населённых пунктах Донбасса находят нераспакованное западное оружие практически в каждом подвале. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Депутат подчеркнул, что почти в каждом доме и подвале российские военные находят сотни единиц нераспакованного вооружения, поставленного с Запада.

Таким образом, делает вывод Водолацкий, заявления Украины о недостатке западного вооружения не соответствуют действительности, а является исключительно психологическим воздействием на западные страны.

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#россия
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#вс рф
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Власти объяснили звуки взрывов в Севастополе
Развожаев: Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО
28 февраля 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

В Севастополе флот проводит тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Так громкие звуки объяснил губернатор города Михаил Развожаев, успокоив местных жителей, что в Севастополе все спокойно.
Ранее в некоторых местных Telegram-каналах появилась информация о взрывах в Севастополе.


«Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также предупредил, что 28 февраля в разных воинских частях города проведутся учения. Одни продолжатся до 17.00. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

19 февраля президент России Владимир Путин принял губернатора Севастополя Михаила Развожаева с докладом по итогам развития региона за 2023 год. Развожаев рассказал Путину об итогах социально-экономического развития города за минувший 2023 год. Так, по итогам года Севастополь «выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей».

Глава Севастополя выделил в докладе и прирост населения. По его словам, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 561 тысяча человек, и несмотря на обстановку, они не планируют уезжать.

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#севастополь
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Западные военные уже находятся в рядах ВСУ
Bild: западные военные уже находятся в рядах ВСУ
28 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/Stadtratte

Небольшое количество действующих стран Запада уже находится на Украине, они помогают настраивать программное обеспечение западного оружия. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
«На Украине находится небольшое число западных военных, состоящих на действительной военной службе. Они помогают с настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты», — говорится в статье.

Кроме того, по информации издания, в рядах ВСУ уже воюют западные элитные военные, многие из них ранее служили во французском Иностранном легионе, еще до того, как отправились на Украину.

При этом автор статьи считает маловероятным развертывание полноценной военной операции странами запада на Украине. Дипломатический источник утверждает, что Польша и прибалтийские государства точно не отправят своих военных в зону спецоперации на помощь Украине, «пока там бушует война».

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