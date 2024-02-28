Шойгу поручил ускорить сроки передачи военной техники в ВС РФ

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области и поручил ускорить поставки вооружений в ВС РФ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Шойгу отметил, что здесь производится большое число военной техники, в том числе реактивная и ствольная артиллерия, а также средства контрбатарейной борьбы.
Шойгу также добавил, что ранее президент России Владимир Путин принял решение о подготовке графика, а также некоторых поручений. По словам министра обороны, график соблюдается. Однако добавил, что еще необходимо обсудить оптимизацию графики передачи вооружения и военной техники так, чтобы перенести поставки со второго полугодия на первое.
Кроме того, Шойгу отметил, что производство отдельных видов вооружений удалось сократить от 6-8 месяцев до полутора.
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«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, Шойгу отметил, что производство отдельных видов вооружений удалось сократить от 6-8 месяцев до полутора.
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Элина Позднякова