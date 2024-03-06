Украинский командующий сообщил о подготовке ВСУ к контрудару в этом году

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ВСУ намерены создать ударную группировку и перейти в наступление уже в этом году. Об этом командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Он пояснил, что задачей ВСУ является стабилизация ситуации на линии фронта. В настоящее время командование украинской армией будет проводить перегруппировку сил и доукомплектование бойцов, чтобы подготовиться к наступлению.
Контрудар ВСУ планируют нанести до конца 2024 года, отметил Павлюк.
Прежде сообщалось, что в Польше раскрыли, когда инициатива на фронте перейдет к России. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Контрудар ВСУ планируют нанести до конца 2024 года, отметил Павлюк.
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Анастасия Хохлова