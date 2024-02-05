«Пробивают бреши в обороне»: В Германии напуганы изобретательностью ВС РФ

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Российские силы находят слабые места в украинской оборонительной линии, пробивают её и продвигаются дальше, об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
«Они (российская армия) ищут бреши в обороне ВСУ, пробивают их, а затем продвигаются на три-четыре километра вперед», — объяснил обозреватель.
При этом, по словам Ваннера, российские военные перехватили инициативу практически на всех участках линии боевого соприкосновения, в то время как Вооружённые силы Украины окончательно перешли к тактике обороны.
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Евгения Парфентьева