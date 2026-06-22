Продолжается набор в новое элитное подразделение Минобороны РФ — «БАРС-Москва»
Министерство обороны России объявило о формировании нового элитного добровольческого подразделения «БАРС-Москва», ключевой задачей которого станет защита воздушного пространства столичного региона от беспилотных систем противника. Служба в этом подразделении не относится к участию в специальной военной операции и предполагает работу с инновационными средствами противодействия БПЛА на территории Москвы, Московской и Калужской областей.
Кандидатам предлагается заключить контракт сроком на один год, который для призывников приравнивается к году военной службы по призыву. Размер денежного довольствия составляет от 220 000 рублей в месяц для рядового состава и от 300 000 рублей — для командного. Все новобранцы проходят 30-дневное бесплатное обучение работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и Московской области, при этом на весь период подготовки за ними сохраняется полное денежное довольствие.
К участию в отборе приглашаются мужчины — граждане РФ в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие группу здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией). География проживания и прописка значения не имеют. Приоритет отдается кандидатам с высшим или средним специальным техническим образованием, опытом военной службы или участия в СВО, а также навыками пилотирования БПЛА.
Для служащих и их семей предусмотрен широкий пакет государственной поддержки, включающий пособия при рождении ребенка и ежемесячные выплаты на детей, зачисление в детские сады, бесплатное питание в школах, продленку, кружки и секции, а также бесплатное обучение в колледжах и вузах. Кроме того, оказывается помощь в уходе за пожилыми родителями, содействие в трудоустройстве членам семьи, психологическая и юридическая поддержка, а также льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Поступление в подразделение ограничено для лиц с неснятой или непогашенной судимостью, находящихся под дознанием или следствием, имеющих тяжелые медицинские противопоказания (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и другие заболевания, выявленные медкомиссией), а также страдающих алкогольной, наркотической или иной зависимостью.
Набор в «БАРС-Москва» ограничен по количеству мест. Прием анкет завершится 1 августа. Подать заявку можно через боты в МАКС и Telegram, по телефону +7 (495) 556-65-66 или на сайте контрактмо.рф.
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