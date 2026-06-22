Продолжается набор в новое элитное подразделение Минобороны РФ — «БАРС-Москва»

22 июня 2026, 16:23

оригинал Фото: iStock/Terry Papoulias

Министерство обороны России объявило о формировании нового элитного добровольческого подразделения «БАРС-Москва», ключевой задачей которого станет защита воздушного пространства столичного региона от беспилотных систем противника. Служба в этом подразделении не относится к участию в специальной военной операции и предполагает работу с инновационными средствами противодействия БПЛА на территории Москвы, Московской и Калужской областей.